GCM Yatırım, Türkiye genelinde yeni yatırım ofisleri ile hizmet ağını güçlendiriyor

Türk sermaye piyasalarının önemli yatırım kuruluşlarından olan GCM Yatırım, Türkiye’nin dört bir yanına uzanan güçlü ağıyla genişlemeye devam ediyor. Dünya standartlarındaki teknolojik altyapısı ve gelişmiş işlem platformları ile yüksek kaliteli hizmetler sunan şirket, yatırımcılara daha yakın olabilmek adına önemli bir adım atarak; Mersin, Samsun, Denizli, Kayseri, Antalya ve Eskişehir'de yeni yatırım ofislerini hizmete sundu. Yeni ofislerle birlikte, yatırımcılar GCM Yatırım'ın sunduğu geniş ürün yelpazesi ve finansal çözümlere daha yakın bir noktadan erişebilecek ve yatırım uzmanlarından bilgi alabilecekler. Her bir ofis, GCM Yatırım’ın sunduğu Borsa İstanbul pay piyasası, VİOP ve Yurtdışı piyasalar gibi tüm yatırım araçlarına erişimi kolaylaştırırken, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm finansal çözümlere ulaşabilecekler.

“Yeni ofislerimizle yatırımcılarımıza daha yakınız”

Türkiye genelinde açtıkları yeni yatırım ofisleri ile, bölgedeki yatırımcıların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vereceklerini belirten GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz “GCM Yatırım olarak, 2012 yılından bu yana yatırımcılarımıza daha yakın olabilmek ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Türkiye genelindeki hizmet ağımızı genişletiyoruz. Mersin, Samsun, Denizli, Kayseri, Antalya ve Eskişehir’de açtığımız yeni Yatırım Ofislerimiz ile bölgesel yatırımcılarımıza artık daha yakınız. Bu adımlar, sadece hizmet ağımızı büyütmekle kalmayıp, aynı zamanda yatırımcılarımızın finansal yolculuklarında onlara daha yakın bir destek sunmayı hedefliyor” dedi.

GCM Yatırım’ın Türkiye genelinde 12 yatırım ofisi bulunuyor.