XPODA CEO’su Şenol Balo: Akademino Code eğitimlerimiz ülkemizin yazılımcı sorununu çözecek

Takip Et

Uzun, zorlu ve karmaşık yazılım süreçlerini kolaylaştırarak şirketlere esnek, hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunan Türkiye’nin ilk ve en büyük no code platformu Xpoda, yazılımcı sayısının yetersizliğine karşın Xpoda Akademi’de 8 yıldır eğitimler düzenliyor, toplumsal fayda sağlıyor. “Az Kod, Çok İş” anlayışıyla hareket eden Xpoda, genç nüfusun verimli kullanılmasını hedefliyor.

Yeni mezunlara, yazılım alanda faaliyet gösterenlere ve kurumsal firmalarda çalışan ilgili kişilere Xpoda Akamdemi kapsamında eğitimler sunan marka,tüm dünyanın gündeminde olan kodsuz yazılımı öğretmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar onlarca üniversitede binden fazla öğrenciye ücretsiz online eğitim sunan Xpoda,ülkemizdeki üniversite gerçekleştirdiği uzun süreli eğitimlerinin yanı sıra beş dönemdir Amerika'daki The Univercity of South Carolina’da okuyan öğrencilere No Code yazılım geliştirmeyi öğretiyor.

Gartner, 2025’e kadar uygulamaların yüzde 70’inde No Code olacağını ortaya koyuyor

Gartner araştırmasına göre, 2025 yılına kadar geliştirilen uygulamaların %70'inde No Code ve LowCode teknolojileri kullanılacak. Bu teknolojiyi Xpoda Akademi'de öğrenerek geleceğe adım atılabileceğini söyleyen Xpoda CEO’su ŞenolBalo, “Araştırmalar, Türkiye'de 700 bin yazılımcı açığı olduğunu gösteriyor. XpodaAkademi’de sunduğumuz eğitimler ile kodlama yapmadan yazılım geliştirmeyi öğrenmek mümkün. No-Code & Low-Code bilen bir yazılımcının 1 ay gibi kısa bir sürede 20 kat daha hızlı uygulama geliştirebildiğini düşünürsek, dijital dönüşümün tek çözümünün No-Code & Low-Code platformlar olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de gençlere no code yazılım geliştirmeyi öğretmemiz önemli” dedi.

Xpoda Akademi’nin sosyal sorumluluk projesiyle yazılımcı sorununa No-Code çözümü

Yazılım ekosistemi içerisinde "CitizenDevelopment"ın dünyada trend bir kavram haline geldiğinin altını çizen Şenol Balo, “Citizen Development, teknik kodlama becerisi olmayan, ancak yazılım ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireylerin, düşük kod (low-code) veya kodsuz (no-code) platformlar kullanarak yazılım geliştirme süreçlerine dahil olmasını ifade etmektedir” dedi. Xpoda Akademi’nin 3 seviyeli eğitim programından ikisinin herkese açık ve ücretsiz olduğunu belirten Balo, bu eğitimlerin Türkçe ve İngilizce dillerinde online sunulduğunu ekledi.

Eğitimlerle ilgili Balo şu bilgileri verdi:

“İlk seviye olan No CodeIntern (NCI), birkaç saatlik bir online eğitimle tamamlanıyor. No Code Developer (NCD) seviyesi, 1 haftalık bir programla Xpoda araçlarını kullanmayı öğretip katılımcılara ilk yazılım projelerini geliştirme fırsatı sunuyor. İleri seviye Senior No Code Developer (SNCD) ise 10 gün süren hibrit bir eğitim olup, yoğun proje geliştirme deneyimi sağlıyor.”

Xpoda Akademi mezunları Xpoda iş ortakları ve Xpoda müşterilerinden iş bulabiliyor

Xpoda Akademi’den mezun olanların, Xpoda iş ortakları ve müşterilerinde iş bulma şansı yüksek. Şenol Balo, “Xpoda Akademi’de 3 aşamalı bir eğitim sunuyor ve her aşamada sertifika veriyoruz. Katılımcılar, bitirme sınavlarının yanı sıra proje ödevleriyle de yetkinliklerini kanıtlıyor. Sertifikalı mezunlarımıza kariyerlerinde destek oluyor, Xpoda iş ekosisteminde onlara iş bulmaları için rehberlik ediyoruz. Amacımız, Türkiye’yi dünyanın yazılım fabrikasına dönüştürmek” dedi. Ayrıca, kodsuz yazılımlar sayesinde yazılım geliştirme süreçlerinin 20 kata kadar hızlandığını ve maliyetlerin %50 oranında azaldığını vurgulayan Balo, bu çözümlerle yazılım sektöründeki engelleri kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.