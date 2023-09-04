Gedik Kaynak 60. yılında Schweissen&Schneiden’de

Gedik Kaynak, bu yıl 60. Kuruluş yıldönümünde, ürün portföyünü Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Schweissen & Schneiden fuarında sergiliyor.

Schweissen & Schneiden birleştirme, kesme ve yüzey kaplama teknolojisi uzmanlarından oluşan uluslararası topluluğu, 2023 yılında bir kez daha Almanya’nın Essen kentinde modernize edilmiş MESSE ESSEN sergi alanlarında bir araya getiriyor.

Türkiye, Dubai, Hindistan, Sırbistan ve Azerbaycan’da yer alan bölge ofislerinin yanı sıra üretimini Türkiye, Azerbaycan ve Hindistan’da sürdüren Gedik Kaynak, yeni dönemde bölge ofislerinin sayısını artırmayı, yeni üretim lokasyonları ile global pazara erişimini hızlandırıp pazar payını artırmayı planladığını bildirdi.

Gedik Kaynak, Schweissen & Schneiden’de bu yıl lazer kaynağı, su altı kaynağı, alüminyum kaynağı, tamir-bakım çözümleri, dikişsiz özlü teller, kaynak simülatörleri,cobot gibi ürün ve hizmetleriyle öne çıkıyor. Fuarda aynı zamanda WAAM (eklemeli imalat) teknolojisine yönelik ürün ve hizmetlerini de sunacak olan Gedik Kaynak, geniş ürün portföyünde yer alan kaynak elektrodları, kaynak telleri, tozaltı kaynak tozları, kaynak makineleri gibi çeşitli ürünleri ile yeni ürünlerinin yanısıra Ar-Ge laboratuvarlarında üzerinde çalıştığı teknolojilerle ilgili de bilgi verecek.

Gedik Holding çatısı altında faaliyet gösteren Gedik Kaynak, kardeş kuruluşları Gedik Termo Vana ve Gedik İleri Döküm Teknolojileri’nin ürün ve hizmetlerini de müşterilerine anlatacak. Hali hazırda savunma sanayi başta olmak üzere pek çok endüstride faaliyet sunan Gedik İleri Döküm Teknolojileri ve Gedik Termo Vana ürünleri de Almanya’da Schweissen & Schneiden fuarının ziyaretçileriyle buluşacak.