Geleceğin e-ticaret ve girişimcilik liderlerinin yüzde 70’i kadın

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, gençlerin eğitim ve kariyer fırsatlarına erişimini artırmak, gençler arası eşitsizlikleri azaltmak için düzenlediği Yarınlara Söz programının eğitim dönemini 173 üniversite öğrencisiyle ikinci kez başlattı. Bu yıl da eğitim hayatı 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’nden etkilenmiş, 3. ve 4. sınıf mühendislik fakültesi öğrencilerine açık program, 500’den fazla başvuru alarak rekor kırdı. Eğitimler sonunda ürettikleri projelerle en yüksek puanı alan öğrenciler Hepsiburada’da staj yapma ve şirket yöneticilerinden mentorluk alma fırsatına sahip olacak.

Bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği ilk 3 sırada

Hepsiburada’nın son iki yıldır SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) iş birliğiyle yürüttüğü programda başvuranların yüzde 66’sını, kabul alanların yüzde 70’ini kadın öğrenciler oluşturuyor. Yarınlara Söz programına kabul alan öğrencilerin okuduğu bölümler arasında yüzde 40’la bilgisayar mühendisliği, yüzde 20’yle yazılım mühendisliği ve yüzde 19’la endüstri mühendisliği ilk 3 sırada geliyor. Yarınlara Söz programına en çok öğrenci sokan üniversiteler arasında Fırat Üniversitesi (Elazığ), Gaziantep Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi (Adana), Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) ve İnönü Üniversitesi (Malatya) ilk 5’e giriyor.

Gençlerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, onlara yeni ufuklar kazandırmayı hedefleyen Yarınlara Söz programı, e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama olmak üzere üç ana alana odaklanıyor. Gençleri e-ticaret ve girişimcilik dünyasına hazırlayan bu eğitimlerin yanı sıra iş dünyasında çeşitliliği ve eşitliği tesis etmeye yönelik olarak bir ders toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılıyor. Gençler ayrıca kariyer gelişimlerinde destek olacak mülakat teknikleri, web tasarımı, özgeçmiş yazımı, etkili sunum hazırlama, LinkedIn kullanımı, network oluşturma gibi dersler de alıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Nisan - Haziran 2025 döneminde Hepsiburada'da staj yapma ve yöneticilerden birebir mentorluk alma fırsatına sahip olacaklar.