Gençler Kablo’dan Avrupa’nın kablo ihtiyacını karşılayacak yatırım hamlesi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

1979 yılında Faruk Çakır tarafından kurulan Gençler Kablo, kablo üretimindeki 45 yılı aşan deneyimini, son yıllarda yaptığı yatırımlarla küresel ölçekte büyümeye taşıyor. İstanbul’da başlayan sanayi yolculuğunu 2010 yılında Eskişehir’e taşıyan şirket, üretimini tek çatı altında sürdürürken, beyaz eşya ana sanayine yönelik uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Üretim portföylerini alçak gerilim kabloları, PVC granül ve fişli kablo olmak üzere üç ana grupta topladıklarını belirten Gençler Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Sayat Çakır, “Üretimden satışa dönen ve ciromuzda en büyük paya sahip ürünümüz kablo. Sensör ve elektronik gibi birçok detayın yaygınlaştığı günümüzde, elektriksel ve sinyal akımı ileten ince kabloların üretimine yoğunlaşmış durumdayız. Bununla beraber iklimlendirme sektörü, aydınlatma, makine, semi-medikal gibi birçok alana da kablo tedariki sağlamaktayız. Sadece kendi ihtiyaçlarımız için mevcut olan PVC granül tesisimizde, kalitesini kontrol altında tuttuğumuz hammaddemizi üretip kablo ve fişli kablo gibi ürünlerimizde kullanıyoruz. Fişli kablo, en son bünyemize katılan ürün grubu olmanın yanı sıra en çok bilinirliliğimizin olduğu ürün grubu durumunda” diye konuştu.

Yıllık 1.8 milyar metre tek damar, 259 milyon metre TTR ve 35 milyon adet fişli kablo üretme kapasitesine sahip olduklarının altını çizen Çakır, granül tesislerindeki iki hat aracılığıyla bu üretimi karşılayacak PVC üretim kapasitesine de sahip olduklarını dile getirdi. Son dönemde dijitalleşmeye ve otomasyona odaklandıklarının altını çizen Çakır, “Son 5 yıl pandemiye denk gelmesine karşın işletme içerisinde ciddi proje ve yatırımlara yöneldik. Bunların ilk ve en önemlisi dijital dönüşüm hamlesi oldu. ERP geçiş ve entegrasyon sürecimizi 2020 yılında başlattık. Bununla beraber yeni nesil ve hızlı kablo hat yatırımı ile kablo bölümünü güçlendirdik. Ayrıca depo yönetimi konusunda ileriye dönük projeksiyonumuz içerisinde 1500 metrekarelik yeni depo binası inşaatını tamamlandık” dedi.

Yeni yatırımla PVC hatlarda görülmeyen hızlara ulaşacak

Asıl yatırım planlarının 2024 yılı 3. çeyreği ile başladığına dikkat çeken Sayat Çakır, sözlerine şöyle devam etti: “Mevcutta bulunan 3 tam otomatik fişli kablo üretim hattımıza ek olarak 3 tane daha otomatik hat yatırımı yapıyoruz. 2025 Eylül ayı ile itibarıyla bu makineleri devreye alacağız. Ayrıca kablo bölümünü güçlendirmek adına bu güne kadar PVC hatlarda hiç ulaşılmayan hızları sağlayacak ve 2400 metre/dakika üretim kapasitesine sahip 3 adet kablo hattı yatırımı da gerçekleştiriyoruz. Bu hatlar ise 2025 Ekim ayı ile beraber teslim edilmeye başlanacak. Granül tesisimizin modernleşmesi kapsamında ise otomatik dozajlama sistemleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu sayede ERP ile entegre ve hat başlarına hammaddenin depolandığı bir otomasyon sistemi kuracağız. Bu da hem üretim stabilizasyonu, hem ürün taşıma süreleri hem de sistemden kontrol edilen reçeteler ile daha verimli olmamıza olanak sağlayacak.”

Tüm bu yatırımları hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları üretim alanına yönelik 9 bin metrekarelik yeni bir tesisin inşaatına başladıklarını ve temmuz ayında hizmete alacaklarını aktaran Sayat Çakır, bahsettiği yatırımların devreye girmesiyle birlikte yıllık 3.5 Milyar metrelik tek damar kablo kapasitesine ulaşacaklarını vurguladı. Bu rakamın hem Türkiye hem de Avrupa’daki tüm beyaz eşya firmalarının talebini karşılayabilecek düzeyde olduğuna dikkat çeken Çakır, ayrıca yıllık fişli kablo üretim kapasitelerinin 35 milyon adetten 66 milyon adette yükseleceğini açıkladı. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik anlamında da aldığı aksiyonlar ile 2024 yılını karbon nötr olarak tamamladı. Yatırım sürecinde bu hassasiyet devam ederek Avrupa birliği regülasyonlarına uyumlu ve karbon ayak izini sıfırlamış bir firma olarak yoluna devam edecek.

Hedef ISO 500 listesine girmek

Avrupa’nın neredeyse tamamına ihracat yaptıklarını belirten Sayat Çakır, “Üretimimizin yüzde 90’ının doğrudan ya ana sanayiler aracılığıyla dolaylı olarak Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Birkaç ülkenin dışında tüm kıtaya ulaşıyoruz. Son 2 yılda UL standartları konusunda ilerleme kaydederek ciddi bir sertifikasyon sağladık. Böylece Amerika kıtası veya kıtaya ihracat yapan firmalar ile de işbirliklerimiz geliştiriyor olacağız. Yatırım odaklı bakış açımızla orta vadede ISO 500 listesine girmeyi hedefe aldık” açıklamasında bulundu.