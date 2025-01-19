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Getir'de kriz: Duruşma tarihi belli oldu! Nazım Salur ve Mubadala'dan peş peşe açıklama geldi

Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin en büyük ortağı Mubadala'nın şirket yönetimine hukuka aykırı şekilde el koymaya çalıştığını öne sürmüş ve hukuki bir mücadeleye girdiğini açıklamıştı. Salur,  24 Ocak'ta Amsterdam'da duruşma yapılacağını ve Türkiye ile İngiltere'de de hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Mubadala ise yaptığı açıklamada, Getir için bir yeniden yapılandırma planının onaylandığını ifade etti.

Haber Merkezi
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Getir'de kriz: Duruşma tarihi belli oldu! Nazım Salur ve Mubadala'dan peş peşe açıklama geldi
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Geçtiğimiz Haziran ayında aldığı 250 milyon dolar yatırım sonrası Getir'de yönetim Mubadala'ya geçmişti.

Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin en büyük ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu olan Mubadala'yla bir hukuk savaşına girdiklerini açıklamıştı. Salur açıklamasında “BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor” demişti. 

Mubadala’nın Hollanda’da kurulu Getir NV adlı çatı şirketin 9 kişilik yönetim kurulunu bildirim yapmadan topladığını, 7 yönetim kurulu üyesini dışarda bırakarak, sadece 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi ile bölünme kararını değiştirdiğini belirtmişti.

Nazım Salurdan açıoklama: Hukuka aykırı toplandı

Getir’in Amsterdam’da gerçekleşen Olağanüstü Genel Kuruluna ilişkin Nazım Salur tarafından yapılan açıklamada “Getir’in Amsterdam’daki Olağanüstü Genel Kurulu (OGK) bugün, Mubadala’nın yasa dışı darbesini onaylamak için toplandı. OGK’nin, Getir’in yönetim kurulunun 9 üyesinden yalnızca 2’sinin OGK çağrısı kararında yer alması ve başka bazı usulsüzlükler nedeniyle hukuka aykırı bir şekilde toplandığına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Duruşma 24 Ocak'ta

24 Ocak'ta Amsterdam'da duruşma yapılacağını belirten Salur "Başvurumuz üzerine Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nin Şirketler Dairesi 24 Ocak’ta bir duruşma yapacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki süreçleri başlatacağız. Mücadeleye devam edeceğiz.” dedi. 

Mudalada'dan açıklama

Getir'in büyük hissedarı olan Abu Dabi merkezli devlet fonu Mubadala'dan Getir'e ilişkin açıklama geldi. 

"Bu planın onaylanması, Getir için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor "

Açıklamada "Mubadala, 19 Ocak 2025'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Getir hissedarlarının şirket için bir yeniden yapılandırma planı lehine oy kullandığını ve onayladığını teyit etmekten mutluluk duymaktadır. Söz konusu yeniden yapılandırma planı daha önce Mubadala tarafından önerilmiş ve Getir Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile onaylanmıştı. Bu planın onaylanması, Getir için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında onaylanan mevcut uzun vadeli strateji ve 2025 iş planı ve bütçesi doğrultusunda gerekli olan kritik finansmana ve kaynaklara erişim sağlıyor. Mubadala, onaylanan yeniden yapılandırma planını hayata geçirmek için Getir'in tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.

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