Getir'in başvurusunu Amsterdam Mahkemesi reddetti! Nazım Salur: Temyize gideceğiz

Getir’in kurucusu Nazım Salur, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala’ya karşı Amsterdam’da açtığı davadan istediği sonuç alamadı. Hollanda mahkemesi, 24 Ocak günü verdiği karar ile Mubadala'nın Getir’in çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine hükmetti. Nazım Salur ise verilen karardan sonra, “Bu yasal bir sürecin çok erken aşaması, daha yeni başladık. Şimdi üst mahkemeye başvuracağız” dedi.

Süreç nasıl bu noktaya geldi?

Patronlar Dünyası ve Oksijen'in haberine göre 2024 yaz aylarında Getir’in 250 milyon dolarlık bir sermaye desteği karşılığında ikiye bölüneceği açıklanmıştı. Türkiye’deki gıda ve market dağıtım operasyonlarında çoğunluk hissesinin Mubadala’ya ait olacağı ve Getir’in kurucusu Nazım Salur’un şirkette aktif rol almayacağı iddia ediliyordu.

Salur’un Getir Drive ve araç çağırma hizmeti veren BiTaksi dahil olmak üzere şirketin diğer varlıklarını yönetmesi bekleniyordu. 4 Eylül’de Getir’in nihai kontrolünü devralmak için Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala, Rekabet Kurumu’na başvurdu. 27 Eylül’de Rekabet Kurumu Getir Perakende Lojistik AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Yeni yapıda anlaşmazlık çıktı

İzinle şirketin market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesinin söz konusu teşebbüs tarafından devralınması onaylanmıştı. Getir’in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerininse kontrolü kurucularda kalmaya devam ederken çoğunluk hisseleri de Nazım Salur, Serkan Borançılı ve Tuncay Tütek’e geçecekti.

Yeni yapıda Getir’in kurucularının azınlık hissesi market ve yemek teslimatı işinde sürecekti. Ancak sonrasında Nazım Salur, Mubadala'nın bölünme yerine alternatif bir planı devreye almak istediğini ve bunu Olağanüstü Genel Kurul’a sunacağını duyurmuştu.

Salur, 15 Ocak’ta X’ten Mubadala’nın, ‘Getir’i ikiye bölmek için yaptığı anlaşmayı hukuksuzca yok saydığını’ ve yönetimi kendilerinde kalması gereken şirketleri kendi bünyesinde tuttuğunu iddia etti. Salur, paylaşımında “Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor” dedi ve mahkemeye gideceğini açıkladı. Ancak başvurulan Hollanda Mahkemesi Mubadala’yı haklı buldu. Konu ile ilgili Sift’e konuşan Nazım Salur, şirketin geleceği adına verildiği söylenen bu karar hakkında “Bu bir darbe” yorumunda bulundu.

Salur: Bugün bildiklerimi o zaman bilseydim, asla Mubadala’yı yatırımcı olarak kabul etmezdim

Salur konuya ilişkin "Sabah ortak, öğleden sonra alacaklı rolünü üstleniyorlar ve şirketi tehdit ediyorlar. Şirketleri nasıl böleceğimize karar verirken Mubadala, market ve gıda işletmelerini istiyordu ve geri kalanlarla pek ilgilenmiyordu. Bu sahte bir tehdit. Sabah ortak, öğleden sonra alacaklı rolü yaparak şirketi tehdit ediyorlar. Bu bir darbe. Daha uzun bir yasal sürecin çok erken aşamasındayız. Bugün bildiklerimi o zaman bilseydim, asla Mubadala’yı yatırımcı olarak kabul etmezdim.” paylaşımını yaptı.

Salur: İhlaller incelenmedi

Salur, Gazete Oksijen'e ise "Amsterdam Mahkemesi bu aşamada tedbir kararı almadı ancak bu kararı temyiz edeceğiz. Talebimiz Hollanda Yüksek Mahkemesi tarafından incelenecek. Her halükarda, Hollanda mahkemeleri Mubadala'nın Bölünme Anlaşması'yla ilgili ihlalleri incelemedi, bu hususun İngiliz Mahkemeleri'nde görülmesi gerektiğini belirtti" açıklamasını yaptı.

Mubadala'dan açıklama

Mubadala da Sift'e yaptığı açıklamada yeni anlaşmanın Getir'in finansal istikrarını ve 18 bin Türk çalışanını koruyacağını söyledi. Mubadala, "Kurucular yaptığımız anlaşmayı tamamlayamadıklarını gösterdiler" diye de ekledi.

Mubadala’nın ilk yönetim krizi değil

300 milyar dolarlık servet fonu Mubadala, daha önce Alman sigorta girişimi Wefox yönetiminde de benzer bir anlaşmazlık yaşamıştı. Yönetim kurulunun, Mubadala’nın şirketi satma teklifini reddettiği bildirilmişti.

GetirFinans’ın öngörülmeyen yükselişi

Nazım Salur, son gerilimde Mubadala’nın ilk anlaşmayı bozarak yeni bir plan izlediğini ve asıl amacının GetirFinans’ın kontrolünü ele geçirmek olduğunu iddia ediyor.

Getir ve Mubadala arasında Haziran 2024’te ilk anlaşma yapıldığında GetirFinans henüz uygulamada olan bir hizmet değildi. Ancak beta sürümü sonrası uygulama halka açıldığında kısa bir süre içinde yatırımcıların ilgisini çekti. Sequoia yatırımcı Michael Morirtz’in kişisel yatırım fonu Crankstart ve İş Bankası, GetirFinans’a 70 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımla şirketin değerlemesi 250 milyon dolara çıktı.

Salur, Mubadala’nın başta sadece gıda ve teslimat işlerini almak istediğini, Getir’in diğer iş kollarıyla ilgilenmediğini söyledi. GetirFinans’ın öngörülenden daha iyi bir performans sergilediğini belirten Salur, platformun beklenenden daha fazla müşteri ve mevduat toplandığını vurguladı. Salur’a göre bu başarı Mubadala’nın dikkatini çekti.

Mubadala, Sifted’a GetirFinans özelinde bir açıklama yapmadı. Fonun açıklamasında Getir’e yeterli sermaye desteği sağlamak ve şirketi ayakta tutmak için yeni anlaşmayı hayata geçirdikleri belirtildi.

4 yılda dengeler değişti

Covid-19 pandemisinin 2021’in başlarında zirveye ulaşmasıyla birlikte, Deliveroo, Gorillas ve Getir gibi eve teslimat hizmetlerine olan talep de arttı. 500 milyon doların üzerinde yatırımcı fonu bulunan Getir, Avrupa’da genişleme ve ABD’ye açılma planlarını hızlandırıyordu.

Bu büyük yatırım turu, Sequoia Capital ve Tiger Global gibi Amerikan yatırım devlerinin liderliğinde gerçekleşirken, Abu Dabi hükümetine bağlı Mubadala da yeni yatırımcılar arasında yer aldı.

Ancak dört yıl içinde dengeler değişti. Getir’in değerlemesi 12 milyar dolara kadar yükseldikten sonra hızla düştü. Zorlu piyasa koşulları nedeniyle şirket, Avrupa ve ABD pazarlarından çekilerek Türkiye’ye odaklanma kararı aldı.

Bu süreçte, Getir’in kurucuları ile kısa sürede en büyük yatırımcısı konumuna gelen Mubadala arasındaki ilişkiler gerildi.