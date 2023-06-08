GetirSu, pazaryerini İstanbul’a taşıdı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Online market pazarı oyuncusu olarak faaliyetlerine başlayan ve geride kalan dönemde hizmetlerine 9 farklı kategoriyi ekleyen Getir, su kategorisinde pazaryeri hizmetini İstanbul’a taşıdı.

Ulusal markaların yanı sıra yerel markalarını da tüketiciler ile buluşturmaya başlayan GetirSu, 50 şehirde 81 farklı su markasını pazaryeri hizmeti sayesinde kullanıcılara sunuyor. GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, 3. yılını geride bırakan GetirSu’nun çalıştığı bayi sayısının bin 700’e ulaştığını söyledi.

GetirSu, söz konusu hizmete kendi markası Kuzeyden ile başlamıştı. 300 irili ufaklı oyuncunun bulunduğu sektörde 81 oyuncuyu sistemlerine dahil ettiklerini dile getiren Kal, “Bayilerin dijital dönüşümüne katkıda bulunuyoruz. Bu sayede onlar da hizmet ağlarını, müşteri sayılarını genişletiyor. Nakit akışı bu işletmeler için çok önemli. Biz ödemeleri bir gün sonra yapıyoruz. Onlara birer partner olarak yaklaşıyoruz. Pazaryeri modelimiz bu işi daha da büyütecek” dedi.

250 araçlık elektrikli filo yatırımı

GetirSu artan bayi ağı ile birlikte teslimat yaptığı araç filosunda da sürdürülebilir yaklaşım ile hareket etmeye başladı. Halihazırda 3 adet elektrikli araç ile deneme teslimatları yapan şirket, filoyu tamamen elektrikliye dönüştürmeyi amaçlıyor.

Hakan Kal, “Şu anda 3 tekerlekli araçlarla deneme yapıyoruz. 4 tekerlekli ve kapalı kasası olan elektrikli araç üretimi için de bir şirket ile ortak çalışıyoruz. Orta vadede 250 elektrikli aracı filoya katmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Market kanallarında satış için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Hakan Kal, öte yandan İngiltere ile başlayan ihracat ağına yine yakın zamanda Almanya’yı da ekleyecekleri bilgisini verdi.

50 bin fidan ile 5 orman projesi başlattı

Yağmur suyunu filtre eden ve biriktiren ağaçlık arazilerin su kalitesinin artmasını sağladığını dile getiren Hakan Kal, “Bu bilinçle Kuzeyden, ‘50 bin fidan ile 5 orman projesi’yle son yıllarda ülkemizdeki yangınlardan etkilenen 5 ilin ağaçlandırılmasına katkı sağladı. Yine Ambalajlamada plastik kullanımını azaltmak üzere aldığı önlemler sayesinde Kuzeyden sadece 1 yılda yaklaşık 50 ton plastik kullanımını engelledi” diye konuştu.

Spora desteğini artırdı

Kuzeyden ile spora desteklerini de devam ettirdiklerini anlatan Kal, şöyle devam etti: “Kuzeyden, 2018 yılından bu yana basketbol ve voleybol federasyonlarına destek veriyor. Milli takım desteklerinin yanı sıra, 1 Şubat 2023 tarihinde VakıfBank Spor Kulübü’nün resmi su sponsoru oldu. Avrupa’da voleybolda elde ettiği 6 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunan VakıfBank Spor Kulübü’ne desteğini sürdürüyor.”

Paketli su pazarı yüzde 4 geriledi

Kişi başı su tüketimin yıllık 125 litre olduğunu dile getiren Hakan Kal, “Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) verilerine göre geçen yıl üretim yüzde 4 azaldı. Şişelenmiş su pazarı maliyet kaynaklı olarak etkilenmiş görünüyor” dedi. Kal, paketli sudan filtrelenmiş ya da şebeke suyu gibi alternatiflere kayış olduğunu belirtti.