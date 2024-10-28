Globalturk Capital/Öney: Yatırımlar 2025 yılı ikinci yarıdan itibaren başlar

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Globalturk Capital’in, Küresel Özel Sermaye Birliği’nin (GPCA) iş birliğiyle düzenlediği “6. Yıllık Özel Sermaye Fonları Buluşması” geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin katkı sunduğu etkinliğe, yönettikleri varlıkların toplamı 2 trilyon doları aşan uluslararası özel sermaye yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Önceki toplantılarla kıyaslandığında, katılımcı sayısı ve profili açısından ilginin yüksek olduğu 6. Yıllık Özel Sermaye Fonları Buluşması’na yerli ve yabancı özel sermaye yatırım fon şirketlerinden 450 temsilci katıldı.

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, altıncısını düzenledikleri etkinliklerinin bu yıl büyük ilgi gördüğünü dile getirirken, “Bu yılki yüksek ilgiyi memnuniyetle karşıladık. Hem katılımcı sayısı, hem de temsil profili açısından en iyi etkinliğimizdi, diyebilirim” dedi.

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, Türkiye ve komşu bölgelerinin, geleceğe yönelik büyük bir potansiyel sunduğunu ve yatırım kararlarını hızlandırmak için en uygun zaman olduğunu belirterek şunları söyledi: “Toplantılar serimizin en verimli etkinliklerinden biri olduğunu ifade etmeliyim. Katılımcı sayısı ve profili açısından bakıldığında Türkiye’ye yönelik ilginin çok arttığı rahatlıkla ifade edilebilir. Teknik açıdan hep iyi bir yapıya sahipti altı toplantımız da. Bu kez bilgilenme isteği, değerlendirmeler, sunumlar, konuklardan gelen sorular açısından baktığımızda çok başarılı bir etkinlik gerçekleşti" dedi.

Türkiye’de son 7 yılda güçlü bir teknoloji start-up ekosistemi geliştiğine değinen Öney, “Bu yatırımlardan özellikle e-ticaret, fintech ve oyun sektörlerinde çok başarılı unicorn ve decacorn’lar çıktı. Türk hükümeti, 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimine ve 100 Türk unicorn’una ulaşmak için iddialı hedefler belirledi. Her sektörde KOBİ’lerin büyümesini hızlandırmalı, yerel banka finansmanı ve fonlama yoluyla desteklemeli, şirket birleşme ve satın almalarını teşvik etmeli, bunlara yönelik finansal enstrümanları geliştirmeli ve sektör içi konsolidasyonları hızlandırmalıyız” dedi.

İlgi hangi sektörlere?

Küreselde yatırımların giderek enerji dönüşümü, iklim değişikliği, katma değerli sanayi, üretken yapay zekâ, robotik, sağlık hizmetleri, siber ve dijital güvenlik, gıda güvenliği ve teknolojiye odaklandığını belirten Öney “Hammadde kıtlığı nedeniyle madencilik ve mineraller dikkat çekiyor. Türkiye, Almanya ve Çin arasındaki en büyük ihracat odaklı sanayi üssü olarak öne çıkıyor. Sanayi, sağlık, telekom, bankacılık, e-ticaret ve hızla büyüyen fintech ile oyun gibi teknoloji odaklı sektörler de güçleniyor” dedi.

"YATIRIMLAR, 2025 İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN BAŞLAR"

6. Yıllık Özel Sermaye Fonları Buluşması, Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. İki açılış konuşmasının yanı sıra 7 panel, 2 ikili söyleşi, 2 sunum, bir de kapanış konuşmasının olduğu programda, yerli-yabancı 50'ye yakın konuşmacı sahneye çıktı. Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, özellikle Türkiye’ye dönük bu yüksek ilginin 2025’in ikinci yarısından itibaren yatırıma dönüşeceğini tahmin ettiğini dile getirerek, “Bundan sonraki süreçte makro ekonomideki iyileşmeler gözlenecek. Yatırımcı önünü görmek istiyor. 2013 öncesinde, 2014’e kadar Türkiye’de yerleşmiş dünyadan 85-100 adet fon vardı. Mevcut durumda 10-20’lere düştük. 2026’nın ikinci yarısından itibaren mevcut sayı iki katına çıkacaktır” dedi. Öney, “Seçim atmosferi sona erdi, ekonomik program noktasında hükümetin güçlü bir iradesi var. Demokrasi işliyor. Katılımcılar, makro ekonomik yapıdaki düzelmeyi görmek istiyor. Enflasyonun ve faizlerin düşmesini önemli sayıyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin, global doğrudan yatırımda %1,5 pay almasını istiyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yatırımcılar için sunduğu fırsatlara ve rekabetçi konumuna dikkat çekti. Dağlıoğlu, “Büyümemizi sürdürüyor, fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadeleyi önceliklendiriyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımdan daha fazla pay almak istiyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz 5 yıllık planla, payımızı yüzde 1’den 1,5 seviyesine çıkarmak istiyoruz” dedi.

Dağlıoğlu, “Uluslararası yatırımcıların çoğunluğu Türkiye'yi Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerle karşılaştırıyor. Türkiye son 20 yılda, bu bölgede yüzde 1 payla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ikinci en büyük ülke ve önümüzdeki 5 yılda bu rakamı yüzde 1.5’a çıkarmak istiyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımın niteliği de önemli. Dijital, yüksek bilgi düzeyine sahip, iş yaratan projelere ve hizmet sektörüne odaklanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeşil gündemli projelere devlet desteği sunuyoruz”

Sanayi odaklı teknoloji yatırımları için uygun maliyetli finansman imkânı sağlandığına dikkat çeken Dağlıoğlu, “Teknoloji ve sürdürülebilirlik öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Yeşil gündeme sahip projeler, devlet destekli uygun maliyetli finansmandan yararlanabilecekler. Bu yılın ilk dokuz ayında teknoloji ekosistemine yaklaşık 700 milyon dolar yatırım yapıldı ve yaklaşık 390 işlem gerçekleştirildi. En çok fonlanan sektörler ise fintech, siber güvenlik, oyun ve blockchain olarak öne çıkıyor. Ayrıca biyoteknoloji, yapay zeka, sağlık teknolojisi, tarım teknolojisi ve sürdürülebilirlik en çok fonlanan sektörler arasında yer alıyor” diye konuştu.