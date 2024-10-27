Kripto devi şirketten Türkiye'ye önemli işbirliği teklifi!

Tether Holdings Ltd, dünyanın en önemli bor madenlerine ev sahipliği yapan Türkiye’nin dijital varlıklar alanına girmesini önerdi. Stablecoin ihraççısı, bor minerallerine endeksli bir token oluşturmak amacıyla girişimde bulundu. Türk yetkililere sunulan teklif, blokzincir teknolojisi kullanılarak madenlerden çıkarılan borun tokenizasyonunu kapsıyor.

Bloomberg’ün haberine göre, Tether ekibi görüşmeler sırasında İstanbul’da bir dijital varlık borsası kurma fikrini de gündeme getirdi.

Emtiada genişleme çalışmaları yapılıyor

ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin USDT’nin 120 milyar dolar piyasa değerine ulaşmasıyla ön plana çıkan Tether, emtia sektöründe genişleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tether ekibi, dünyanın en aktif dördüncü kripto pazarı Türkiye’ye göz dikti. Bloomberg’ün haberine göre şirket, Türkiye’ye bor maden için çarpıcı bir teklif götürdü.

Stablecoin ihraççısı, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede gerçek dünya varlıklarının (RWA) öneminden bahsetti.

Türkiye’de yoğun bir maden yatağı bulunan bor, çoğunlukla seramik, deterjan, gübre ve cam üretiminde kullanılıyor. Devlete ait madencilik şirketi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bor üretimiyle ilgileniyor. Veriler, Türkiye’nin küresel bor rezervlerinin yüzde 70’inden fazlasını elinde tuttuğunu gösteriyor. Bloomberg’e göre hükümet, 2024 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bor satışı hedefliyor.

Türkiye'den kripto paraya 12 aylık süreçte 137,6 mlyar dolar aktı

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Tether’in neden bora odaklandığı ve teklifinin ne gibi faydalar sağlayacağı tam olarak belli olmasa da Türkiye genel anlamda dijital varlık şirketlerine cazip geliyor. Yüksek enflasyon ve değer kaybeden lira, kripto paranın benimsenmesini teşvik ediyor. Blokzincir analiz şirketi Chainalysis’in verilerine göre, bu yılın haziran ayına kadarki 12 aylık döneminde Türkiye’den kripto paralara yaklaşık 137,6 milyar dolar aktı ve böylece dünyadaki en büyük yedinci pazar haline geldi.“

Bloomberg, hükümet yetkilisinin bor teklifinin şu anda uygulanabileceğine ihtimal vermediğini aktardı. Ayrıca, Enerji Bakanlığı’ndan bir bürokrat Tether ile görüşmelerin erken aşamada olduğunu dile getirdi.

Tether İcra Kurulu Başkanı Paolo Ardoino, Türkiye’nin dijital varlık alanındaki inovasyonu teşvik ettiğini belirtti. Ardonio, söz konusu inovasyonu büyütmek için yeni fırsatları keşfetmek istediklerinin altını çizdi.

Bor nedir? Kullanım alanları nelerdir?

Bor madeni, element olarak borun çeşitli bileşiklerini içeren bir mineraldir. Bor, periyodik tablonun 5. grubunda bulunan bir elementtir. Bor madeni, genellikle boraks, kernit, colemanit, ulexit gibi borlu mineral ve cevherlerden elde edilir. Türkiye, ABD, Çin, Arjantin ve Rusya gibi ülkelerde önemli bor rezervleri bulunmaktadır.

Bor madeninin çeşitli kullanım alanları vardır:

Cam Endüstrisi: Bor oksit, camın dayanıklılığını artırmak ve termal şok direncini iyileştirmek için cam üretiminde kullanılır. Borosilikat camı, bor oksitin eklenmesiyle üretilir ve laboratuvar malzemeleri, cama dayanıklılık kazandıran pencereler, fırın kapıları ve güneş enerjisi panelleri gibi birçok uygulamada kullanılır.

Tarım: Bor, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için esansiyel bir mikro besindir. Topraklarda bor eksikliği, bitki verimliliğini düşürebilir. Bu nedenle, borlu gübreler tarım alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Seramik ve Emaye Endüstrisi: Bor oksit, seramik ve emaye üretiminde renk stabilitesi ve dayanıklılığı sağlamak amacıyla kullanılır.

Borhidrit (Bor Karbür) Üretimi: Borhidrit, aşınmaya dayanıklı malzemelerin üretiminde kullanılır. Kesici uçlar, matkaplar ve endüstriyel aşınma direnci gerektiren diğer uygulamalarda bu malzemeler kullanılabilir.

Manyetik Malzemeler: Bor, bazı manyetik malzemelerin üretiminde de kullanılır.

Yangın Önleme: Bor bileşikleri, ahşap ve diğer malzemelerde yangın direncini artırmak amacıyla kullanılır.

Nükleer Enerji: Bor, nükleer enerji uygulamalarında nötron absorbe edici özellikleri nedeniyle kullanılabilir.

Bor madeni, geniş bir endüstri yelpazesinde kullanılan çok yönlü bir kaynaktır. Bu kullanım alanları, borun özelliklerinin çeşitli endüstrilerdeki ihtiyaçları karşılamak için nasıl kullanılabileceğini gösterir.