Globelink Ünimar, parsiyel taşımacılıkla maliyet avantajı sunuyor

Lojistik sektöründe önemli bir yer tutan parsiyel taşımacılık, sunduğu esnek ve hızlı çözümlerle taşımacılıkta maliyet avantajı sağlıyor. Birden fazla göndericiye ait ürünlerin aynı taşıma aracı içinde taşınmasına imkân tanıyan parsiyel taşımacılık; denizyolu, havayolu ve karayolu taşıma modlarıyla entegre olma avantajıyla lojistik yöntemleri arasında öne çıkıyor.

Yüklerin konteyner veya diğer taşıma araçlarını dolduramadığı durumlarda kullanılan parsiyel taşımacılık yöntemi, aynı güzergah üzerinde teslim edilmesi planlanan ve farklı müşterilere ait yükler aynı taşıma aracına yüklenerek gideceği noktaya teslim edilmesini sağlıyor. Özellikle Türkiye’de sıklıkla tercih edilen bu taşımacılık türü; lojistik sektöründe zamandan maliyete, maliyetten esnekliğe kadar çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlardan en önemlisi ise maliyet tasarrufu olarak öne çıkıyor.

Taşıma modlarında verimli bir çözüm

Taşımacılık süreçlerinde fiyatlandırmalar yükün kapladığı alana göre hesaplanıyor. Böylece yükler, konteyner ya da taşıma aracının tamamını doldurmasa bile nispeten daha düşük navlun ücretleriyle gönderim yapılabiliyor. Bunun yanında aynı güzergah üzerindeki yükler, aynı araca yüklendiği için zaman tasarrufu da sağlanıyor. Denizyolu, havayolu ve karayoluyla entegre olabilme özelliği sayesinde parsiyel taşımacılık; farklı güzergahlarda ve taşıma modlarında verimli bir çözüm sunuyor. Yüklerin aynı araca yüklenmesi zaman tasarrufu sağlarken, rota planlamasıyla bekleme süresi en aza indirilerek zamanında teslimat yapılıyor.

“Yük hacmine göre fiyatlandırma yapmak gereksiz maliyetlerin önüne geçiyor”

Lojistik hizmetlerinde parsiyel taşımacılığı sıklıkla kullanan Globelink Ünimar, sektörlere özel teknolojik altyapısı, takip sistemleri ve güvenli aktarım çözümleriyle öne çıkıyor. Parsiyel taşımacılığın şirketlerin nakliye bütçelerini optimize etmelerine yardımcı olduğunu belirten Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Fatih Baş, “Yüklerin hacmine göre yapılan fiyatlandırmalar gereksiz maliyetlerin önüne geçerken, aynı güzergah üzerindeki farklı müşterilerin yüklerinin bir arada taşınmasıyla lojistik süreçlerinin daha verimli yönetilmesi sağlanıyor. Bu da hem küçük ölçekli işletmelerin hem de büyük firmaların maliyetlerini düşürmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca güvenilir bir yöntem olduğu için hem göndericiler hem de alıcılar için gönderi takibi ve kontrolünü de kolaylaştırıyor. Öte yandan iş gücü tasarrufu da sağlayan bu yöntem; farklı taşıma modlarıyla entegre olarak taşımacılık hizmeti sunuyor ve bekleme sürelerini azaltıyor. Globelink Ünimar olarak müşterilerimizin maliyet tasarrufu yapmaları ve rekabet avantajı kazanmaları için parsiyel taşımacılık çözümlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.” dedi.