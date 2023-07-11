Globelink Ünimar yeni parsiyel ihracatı rotasını hizmete açtı

Globelink Ünimar, hizmet verdiği rotalara bir yenisini daha eklediğini açıkladı. Yeni rotanın faaliyete geçmesiyle birlikte Globelink Ünimar’ın vermiş olduğu direkt parsiyel servis sayısı 90'ın üzerine ulaştı.

1994 yılında ticari hayatına başlayan Globelink Ünimar, hayata geçireceği yeni rotayla Ambarlı’dan Aqaba’ya parsiyel ihracatını doğrudan gerçekleştireceğini bildirdi.

‘’Hedeflerimiz doğrultusunda yeni rotaları faaliyete geçireceğiz’’

Globelink Ünimar’ın yeni rotası ile ilgili açıklamalarda bulunanan Globelink Ünimar Denizyolu Parsiyel Taşımacılık Direktörü Can Metin Pekkoç, “Parsiyel taşımacılık müşterilerin talep ve beklentilerini uygun ve esnek çözümlerle karşılayabildiğimiz en verimli yöntemlerden birisi. Bu nedenle parsiyel taşımacılık servislerindeki rota sayılarının artırılması ve geniş ölçekte ağ hizmetinin sağlanması verimliliği önemli ölçüde artıyor.

Bu doğrultuda, Globelink Ünimar olarak 2023 yılı planlamamızda yılın ikinci yarısı için bugüne kadar aktarmalı olarak verdiğimiz servisi direkt olarak organize etmek vardı. Ambarlı ve Aqaba bölgeleri arasında organize ettiğimiz parsiyel taşımacılık servimizle birlikte rota sayımıza bir yenisini daha ekledik. Hedeflerimiz doğrultusunda gelecek dönemlerde yeni rotaları faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.