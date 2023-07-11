Kimola’dan işletmeler için araştırma araçları

2014 yılında kurulan Kimola, dünyanın 54 ülkesinden pazarlama ve araştırma profesyoneline 26 dilde veri toplayıp analiz edebilen ürünler sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl, global araştırma şirketi CINT tarafından yayımlanan “Araştırma Teknolojileri Haritası”na(1) Türkiye'den girebilen tek şirket olan Kimola, 2023 geliştirme planlarına küçük ve orta ölçekli işletmeleri de dahil ettiğini duyurdu.

Kimola araştırma araçlarının, rakip ürün tüketicilerini, rakip aplikasyonun kullanıcılarını, rakip işletmelerin müşterilerini ve kendi tüketicilerini öğrenmek ve anlamak isteyen bütün işletmelere açık olduğunu bildirdi.

Kullanıma sunulan ücretsiz araştırma araçlarının, küçük işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik tek seferlik araştırma raporu satın alma seçeneği ile birlikte geldiği belirtildi. Araştırma ve yazılım sektöründe süre gelen aylık abonelik modelinin dışında tasarlanan bu model, kullanıcıların üyelik dahi yapmadan araçları kullanması, bir dakikadan kısa bir süre içerisinde canlı ve şeffaf bir şekilde araştırma sonuçlarını görüntülemesi ve kapsamlı halini tek seferlik ödeme seçeneği ile satın alabilmesine olanak sağlıyor.

Kimola’nın kurucusu Mustafa Savaş, "Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, restoranlardan kafelere, veteriner kliniklerinden güzellik salonlarına, bireysel uygulama geliştiricilerinden Amazon ürün satıcılarında kadar çok geniş bir ölçekte tüm girişimcilerin ve küçük işletmelerin ihtiyacı. Büyük Dil Modelleri’nden yararlanarak, yaklaşık 3 ay süren bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda Kimola bugün dünyadaki binlerce küçük işletmenin araştırma ihtiyacını karşılamaya hazır hale geldi. Bu yeniliğin, araştırma sektöründe şeffaflık ve çevikliği merkeze alan yeni bir bakış açısı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.