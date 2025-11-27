Gloria Jean’s Coffees ve TEGV’den eğitime sürdürülebilir destek

Türkiye genelinde geniş kitlelere ulaşan Gloria Jean’s Coffees, kahve deneyiminin yanı sıra topluma katkı sunan iş birliklerini marka kültürünün önemli bir parçası olarak benimsiyor. TEGV ile yürütülen iş birliği de bu yaklaşımın bir yansıması olarak, çocukların eğitim yolculuğuna uzun vadeli destek sağlıyor. Bu kapsamda Dinçerler Group ve Gloria Jean’s Coffees CEO’su Mehmet Dinçerler ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, geçen yıl başarılı sonuçlar elde edilen bu anlamlı iş birliğinin bu yıl da devam edeceğini duyurmak üzere önceki gün TEGV Zeyrek Öğrenim Birimi’nde bir araya geldi.

Ayıcık Sleeve geri dönüyor

Gloria Jean’s Coffees ile TEGV’in geçen yıl hayata geçirdiği “ayıcık sleeve” projesinde, özel tasarımların satış gelirleri TEGV’in eğitim projelerine aktarıldı. Bu destekle Türkiye genelinde 240 çocuğun nitelikli eğitim almasına katkı sağlandı. Bu yıl ise proje, kapsamı genişletilerek yeniden uygulamaya alınıyor. Gloria Jean’s Coffees’in yeni dönem özel tasarım sleeve’lerinden elde edilecek gelirler, çok daha fazla çocuğun TEGV projelerine ulaşmasına imkan sağlayacak.

“Yaptığımız her işin merkezinde insan var”

Dinçerler Group ve Gloria Jean’s Coffees CEO’su Mehmet Dinçerler, projeyle ilgili şunları söyledi:

“Yaptığımız işin merkezinde her zaman insan var. Kahvenin etrafında kurulan o bağın, bir çocuğun eğitim yolculuğuna dokunabilmesi bizim için gerçekten anlamlı. Bizim için Gloria Jean’s Coffees, lezzetin ötesinde paylaşımı ve iyiliği de merkezine alan bir marka anlayışını temsil ediyor. Bu nedenle TEGV gibi ülkemizin en köklü, güvenilir ve değerli kurumlarından biriyle aynı hedef doğrultusunda ilerlemek bizim için büyük bir mutluluk. Çocukların eğitim yolculuğuna katkı sunmak, geleceğe dair sorumluluğumuzu yerine getirmenin en anlamlı yolu. Geçen yıl büyük bir ilgiyle karşılanan projemizi, bu yıl da aynı heyecan ve inançla sürdürüyoruz.

Bu süreçte bize inanan ve destek veren TEGV ailesine, gönüllülerine ve eğitime duyarlılık gösteren tüm kahve severlere teşekkür ediyorum.”

“Daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise şöyle konuştu: “TEGV olarak 30 yıldır nitelikli eğitimle ülkemizin dört bir yanında çocuklarımızın yarınlarını aydınlatıyoruz. Gloria Jean’s Coffees ile yürüttüğümüz bu iş birliği, çocukların nitelikli eğitime erişimini destekleyen çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlıyor. Geçen yıl satışa sürülen slevee’ler 24 saatten kısa sürede tükenmiş ve elde edilen gelirle 240 çocuğumuzun eğitim yolculuğuna destek olmuştuk. Bu da Gloria Jean’s Coffees müşterilerinin duyarlılığını ve eğitime verdiği önemi gösteriyor. Bu tür iş birlikleri, TEGV’in eğitimde fırsat eşitliği yaratma misyonunu güçlendiriyor ve daha fazla çocuğa ulaşmamız için bizlere önemli bir imkân sunuyor. Çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturma yolunda bize eşlik eden Gloria Jean’s Coffees ailesine ve sempatik ayıcığa olan ilgileriyle eğitime destek olan herkese teşekkür ederiz.”

Gloria Jean’s ve TEGV, geçen yıl başlayan bu ortak yolculuğu daha geniş bir etki alanına taşımayı hedefliyor. İki kurum da daha fazla çocuğun eğitim yolculuğuna eşlik etmek, onların geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlamak ve eğitime dair umut veren projeleri birlikte büyütmek için çalışmalarını sürdürecek.