Gökçelik, %100 yerli imkanlarla kasiyersiz kasa geliştirdi

EKONOMİ/BURSA

Yaklaşan 50. yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Gökçelik, Ar-Ge, tasarım ve teknoloji yatırımları ile küresel pazardaki payını her geçen gün artırıyor. 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket, ithalatın önüne geçerek yerli üretimle Türk ekonomisine büyük katkı sağlamak adına çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Gökçelik tarafından geliştirilen %100 yerli “Kasiyersiz Kasa” (Self Check-out) sistemi, mağaza, market ve restoran gibi perakende satış alanlarında tüketicilere kasiyer ihtiyacı duymadan alışveriş yapma imkânı sunuyor. Yenilikçi teknolojiye sahip bu sistemin, kullanıcıların ürünlerini okutması, paketlemesi ve ödeme yapması süreçlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağladığını belirten Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi H. Burak Aras, "Ar-Ge çalışmalarımıza 2023 yılında başladık ve bugün perakende satış noktalarında kullanıma sunulan yerli üretim kasiyersiz kasa sistemimizi hayata geçirdik. Bu sistem, yapay zeka destekli teknolojisiyle tüketicilerin ve işletmelerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak üzere tasarlandı. "Okut-Paketle-Öde" prensibiyle çalışan bu yeni nesil sistem hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de perakende sınıfındaki dijital dönüşümün öncüsü olma yolunda büyük bir adım niteliğinde" dedi.

Aras, Gökçelik’in yeni nesil kasiyersiz kasa sisteminin dijital dönüşümle birlikte geleceğin perakende deneyimine öncülük edeceğini belirtirken teknolojiye ve müşteri memnuniyetine yatırım yapmaya devam ederek, sektörün geleceğine yön vermeyi sürdüreceklerini söyledi.