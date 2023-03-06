Gökçelik, yeni ürünlerini Euroshop2023’te görücüye çıkardı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Perakende ekipmanları ve teknolojilerinin yanı sıra bağlantılı perakende, sürdürülebilirlik, akıllı mağaza, enerji yönetimi, üçüncü yerler, müşteri odaklılık, deneyim ve canlı şehir merkezleri gibi bir dizi güncel konuyu odağına alan ve sektörün en önemli uluslararası organizasyonu olan EuroShop, bu yıl 26 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında, Almanya Düsseldorf'taki Messe Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 55 ülkeden, 1853 katılımcı firma ve yaklaşık 120 bin ziyaretçinin akın ettiği fuara 131 firma ile katılan Türkiye, Almanya, Çin ve İtalya’dan sonra en çok katılımcısı olan ülke olarak dördüncü sırada yer aldı.

“Fuara renk ve heyecan kattık”

5 gün süren fuarda yerini alan Gökçelik, ürünleri ile ilgi odağı oldu. Gökçelik Ar-Ge ve tasarım ekibi tarafından teknoloji, estetik ve ergonomi odaklı üretilen ‘Kendinden Ödemeli Kasa’ ve daha fazla raf kullanımına imkan veren ‘Tekli Arka Pano’ ürünleri ile ‘Premium Tekstil Mağazası Konsepti’ profesyonel ziyaretçilerden tam not aldı. Hem Türkiye’den hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden müşterilerini fuara davet ettiklerini hatırlatan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Şirket olarak son yıllarda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeyi odağımıza alarak gerçekleştirdiğimiz üretim performansımız ile fuara iddialı hazırlandığımızı söylemek isterim. Sektörün beğeneceğini düşündüğümüz yeniliklerimiz ile fuara renk ve heyecan kattık. Euroshop, perakende sektörü için hem küresel bir pazar yeri hem de yeniliklerin ilk defa sergilendiği bir panayır. Gökçelik olarak 1993’den beri katıldığımız bu fuarda bu yıl da tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak yıllardan beri olduğu gibi dünya genelindeki rakiplerimizle birlikte görücüye çıktık. En yeni ve inovatif ürünlerimiz ile perakende müşterilerini etkilemeye, yeni müşteriler kazanmaya ve yeni ihracat bağlantıları yakalamaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” diye konuştu.