Golden Global Yatırım Bankası 2024 yılını 659,4 milyon TL net kâr ile tamamladı

Golden Global Yatırım Bankası etkin bir bilanço yönetimi, müşterilere özel çözümleri ve sağlam iş stratejisiyle yerel ve uluslararası piyasalarda paydaşlarına artı değer oluşturarak, istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Sunduğu faizsiz finans ürün ve hizmetleriyle yatırım bankacılığında fark oluşturan Golden Global Yatırım Bankası, 2024 yılında 659,4 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın 2024 yılında aktif büyüklüğü ise 15,9 milyar TL’ye ulaştı.

2024 yılında ülke ekonomisine 14,1 milyar TL katkı

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, Bankanın müşteri odaklı hizmet anlayışı ve güçlü stratejik hedefleriyle istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Yeter, 2023'te yakalanan büyüme ivmesinin, 2024 yılında da başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Yeter “Zorlu küresel ve yerel ekonomik koşullara rağmen etkin bilanço yönetimi ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde 2024 yılını güçlü finansal sonuçlarla kapattık. Aktif büyüklüğümüzü 15,9 milyar TL’ye çıkarırken, toplam aktiflerimizi %29, özkaynaklarımızı ise %52 oranında artırarak yılı 659,4 milyon TL net kâr ile tamamladık. Bu başarı, sağlam finansal yapımız ve stratejik adımlarımızın bir sonucudur. 2024 yılı boyunca ülke ekonomisine toplamda 14,1 milyar TL tutarında finansman desteği sağladık. 2023 yıl sonunda yaklaşık 3,7 milyar TL seviyesinde olan nakdi finansman büyüklüğümüzü %130 artışla 8,6 milyar TL’ye, 3,1 milyar TL olan gayri nakdi kredi büyüklüğümüzü ise %76 artışla 5,5milyar TL’ye yükselttik. Bu finansal sonuçlar, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak geliştirdiğimiz finansal çözümlerin ve hizmet kalitemizin bir yansımasıdır. Sağlam finansal yapımızın bir diğer göstergesi olarak, sermaye yeterlilik oranımız 31 Aralık 2024 itibarıyla %15,59 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

2024'te uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırdı

2024 yılında hazine ürünleri ve yatırım bankacılığı alanında sundukları müşteriye özel çözümlerle yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki etkinliklerini arttırdıklarının altını çizen Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter “Türk lirası, ABD doları ve avro üzerinden gerçekleştirdiğimiz sukuk ihraçları ile sermaye piyasalarında yatırımcı çeşitliliğini artırmayı ve fonlama vadelerini uzatmayı başardık.

Sukuk ihraçlarımız ve TCMB’nin de kurucuları arasında yer aldığı The International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) Kısa Vadeli Sukuk Programı’nda 'Piyasa Yapıcı' olmamız, uluslararası sermaye piyasalarındaki rolümüzü güçlendirdi. Ayrıca, JCR Eurasia Rating’in kredi notumuzu A-’ye yükseltmesi ve Fitch Ratings’ten aldığımız ilk kredi notu, uluslararası piyasalardaki itibarımızı pekiştirdi” dedi.

Golden Global Yatırım Bankası 2025 hedefleriyle ekonomik büyümeye katkı sağlayacak

Faizsiz finans prensiplerine bağlı kalarak, müşterilerimize özel çözümler sunma stratejimizle paydaşlarımıza değer katıyoruz diyen Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter şu açıklamalarda bulundu:

“Yurt içi ve uluslararası piyasalardaki etkinliğimizi artırma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Müşteri odaklı yaklaşımımızdan ödün vermeden, yenilikçi ürün ve hizmetlerle ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. 2025 yılında teknoloji odaklı ve hızlı bankacılık hizmetlerimiz, inovatif ürün yelpazemiz ve artan uluslararası iş birlikleriyle büyümemizi desteklemeyi hedefliyoruz. Kurumsal bankacılık, hazine ürünleri, dış ticaret ve kurumsal müşterilerimizin ülkemiz ve uluslararası sermaye piyasalarından fon temin etmelerine aracılık odaklandığımız temel alanlar olmaya devam edecek. 2025 yılında Körfez Bölgesi’nde fiziki olarak yer alan bir entitemizin kuruluşu için aksiyon alıyoruz. Kuruluş aşamasını tamamladığımız portföy yönetim şirketimiz de ürün çeşitliliğimize açılım ve destek sağlayacak.”