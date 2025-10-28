Goodyear, Sultantur Uluslararası Nakliye ile Checkpoint anlaşmasını imzaladı

Goodyear, Merlas Oto Lastik ve Türkiye’nin önde gelen lojistik filolarından Sultantur Uluslararası Nakliye, yenilikçi lastik çözümleri alanında çok yıllı bir iş birliğine imza attı. Mersin’de gerçekleşen imza töreniyle hayata geçen anlaşma kapsamında, lastik tedarikinin yanı sıra Goodyear, Sultantur Uluslararası Nakliye’nin Mersin’deki sevkiyat noktasına Checkpoint çözümünü kurarak operasyonel verimliliği artıracak ve filonun dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak. Goodyear’ın drive-over okuyucu teknolojisine sahip Checkpoint sistemi, lastik basıncı ve diş derinliği hakkında gerçek zamanlı veri sağlayarak otomatik lastik kontrollerine olanak tanıyor. Bu sayede arıza süreleri azalıyor, güvenlik artıyor ve filo performansı veriye dayalı olarak optimize ediliyor.

“Türkiye’de tercih edilen lastik ortağı olmaktan gurur duyuyoruz"

Goodyear Türkiye Genel Müdürü Octavian Velcan iş birliğine dair şunları söyledi:

“Türkiye’de tercih edilen lastik ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, verimliliği ve büyümeyi destekleyen yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir filolara yüksek kaliteli lastikler sunarken ürün ve hizmet alanında 1 numara olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.”

Merlas Oto Lastik Ortaklarından Abdurrahman Özey ise şunları ifade etti:”Türkiye’de filoların başarısına katkı sunmaktan ve lojistik sektörünün güçlenmesinde rol almaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, Goodyear’ın küresel inovasyon gücüyle birleşen yerel uzmanlığımızın değerini ortaya koyuyor.”

Sultantur Uluslararası Nakliye Genel Müdürü Aydın Çakır, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bu ortaklık, operasyonel verimliliğimizi artırmamızı ve dijitalleşme yolculuğumuzu hızlandırmamızı sağlıyor. Güvenilirliği ve ölçeğiyle Türkiye’nin lojistik ağında önemli bir yere sahip filomuzun, Goodyear ve Merlas Oto Lastik ile birlikte rekabetçi pazarda gücünü artıracağına inanıyoruz.”

Bu stratejik iş birliği, Goodyear’ın Türkiye pazarındaki güçlü konumunu pekiştirirken, lojistik sektöründe inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir örnek teşkil ediyor.