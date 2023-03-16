Goodyear’dan altı gün çalışma kararı

Goodyear, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile kesintisiz çalışma programında değişikliğe gittiğini duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararıyla, küresel talebin bir sonucu olarak ve işletme sermayesini daha etkin bir şekilde yönetmek için, fabrikalarımızdaki mevcut 7(yedi) gün kesintisiz çalışma programından 6 (altı) gün çalışma programına geçilmesine karar verilmiştir. İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen bu yeni çalışma modelinin 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesi planlanmakta olup fabrikalarımızda belirtilen tarihler arasında pazar günleri üretim yapılmayacaktır.” denildi.