Grainturk Holding Özova Tarım’ı halka arz edecek

Şebnem TURHAN/ANKARA

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Özova Tarım’ın halka açılma amacıyla 500 milyon TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi ve esas sözleşmesinin ilgili hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için hazırlanan tadil metnine SPK’nın uygun görüş vermesi talebiyle 23 Ağustos 2024’te başvuru yapıldı.

Gelişmeler KAP'a bildirilecek

Bu başvurunun olumlu karşılandığı hususu ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Şubat tarihli yazısı ile Özova Tarım'a bildirildi. Açıklamada halka arz sürecine ilişkin gelişmelerin KAP’a açıklanacağı yer aldı.