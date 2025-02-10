  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Grainturk Holding Özova Tarım’ı halka arz edecek
Takip Et

Grainturk Holding Özova Tarım’ı halka arz edecek

Grainturk Holding, yüzde 100 bağlı ortaklığı Özova Tarım şirketini halka arza hazırlıyor.

Şebnem Turhan
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Grainturk Holding Özova Tarım’ı halka arz edecek
Takip Et

Şebnem TURHAN/ANKARA

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Özova Tarım’ın halka açılma amacıyla 500 milyon TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi ve esas sözleşmesinin ilgili hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için hazırlanan tadil metnine SPK’nın uygun görüş vermesi talebiyle 23 Ağustos 2024’te başvuru yapıldı.

Gelişmeler KAP'a bildirilecek

Bu başvurunun olumlu karşılandığı hususu ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Şubat tarihli yazısı ile Özova Tarım'a bildirildi. Açıklamada halka arz sürecine ilişkin gelişmelerin KAP’a açıklanacağı yer aldı.

Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı geçen yıl 34,2 milyar dolarla rekor kırdıTürkiye'nin komşu ülkelere ihracatı geçen yıl 34,2 milyar dolarla rekor kırdıEkonomi

 

Trump Avrupa ekonomisinin dengeleriyle oynuyorTrump Avrupa ekonomisinin dengeleriyle oynuyorKüresel Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Bvlgari Resort & Mansions için Cave Cay Bahamalar’da anlaşma imzalandı
Bvlgari Resort & Mansions için Cave Cay Bahamalar’da anlaşma imzalandı
Enda Enerji'nin halka arz büyüklüğü açıklandı
Enda Enerji'nin halka arz büyüklüğü açıklandı
Kalyon PV’nin halka arz büyüklüğü 3.26 milyar TL oldu
Kalyon PV’nin halka arz büyüklüğü 3.26 milyar TL oldu
Visa ve The Walt Disney Company'den iş birliği: Disney' hayranlarına birçok avantaj sunulacak
Visa ve The Walt Disney Company'den iş birliği: Disney' hayranlarına birçok avantaj sunulacak
Altuğ Dayıoğlu, RePie Portföy Genel Müdürlüğü’ne atandı
Altuğ Dayıoğlu, RePie Portföy Genel Müdürlüğü’ne atandı
ASELSAN'dan 75 milyon 50 bin Euroluk sözleşme
ASELSAN'dan 75 milyon 50 bin Euroluk sözleşme