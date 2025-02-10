Trump Avrupa ekonomisinin dengeleriyle oynuyor

Commerzbank Research'ten Rainer Guntermann, ABD gümrük tarifelerine ilişkin yeni manşetlerin piyasaları diken üstünde tuttuğunu ve Alman Bundlarının (devlet tahvili) daha iyi desteklenmesini sağlayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını ve salı ya da çarşamba günü karşılıklı gümrük vergileriyle ilgili bir açıklama yapmayı planladığını söylemişti.

Guntermann, “Piyasalar, Trump'ın ‘karşılıklı tarifelerinin’ Euro bölgesi için zaten kasvetli olan büyüme görünümünü daha da ağırlaştırabileceğinden korkuyor” dedi.

Guntermann, Risk duyarlılığının sallantılı kalmaya devam etmesiyle birlikte, Bundların hafta başında yüzde 2,40'ın altındaki 10 yıllık getirilerle daha iyi desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

10 yıllık Bund getirisi piyasa açılışında yüzde 2,374'ten çok az değişerek işlem görüyor.

Sterlin Euro karşısında güçlenir

ING'den Chris Turner, ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yönelik gümrük vergisi tehdidini yerine getirmesi halinde sterlinin Euro karşısında yükselebileceğini söyledi.

Turner'a göre piyasa, AB'nin gümrük tarifeleri konusunda İngiltere'den daha fazla kaybedeceğini düşünüyor.

Turner, “Tarifelerin bu haftanın başında Avrupa'yı vurması durumunda Euro/Sterlin’in 0,8250 bölgesine düşmesini göz ardı edemeyiz. Ancak dolar karşısında sterlin, 1,2250-1,2500 işlem aralığının alt ucuna doğru düşebilir" dedi.

İngiltere Merkez Bankası yetkilisi Catherine Mann'ın salı günü yapacağı konuşma ve perşembe günü açıklanacak İngiltere ekonomik büyüme verileri daha fazla faiz indirimi sinyali verebilir.

Euro/sterlin 0,8322'de yatay seyrederken Sterlin/USD yüzde 0,02 artışla 1,2410'a yükseldi.