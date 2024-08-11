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Gratis'ten şirketin çalışma koşullarıyla ilgili iddialara yalanlama

Gratis, bir sendikanın sosyal medya hesabı üzerinden “Gratis’teki çalışma koşulları” hakkında yaptığı paylaşımlara ve hafta sonu eylem davetini ilişkin açıklama yaptı.

AA
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Gratis'ten şirketin çalışma koşullarıyla ilgili iddialara yalanlama
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Şirketten yapılan açıklamada, Gratis'teki çalışma koşullarının iş kanunlarına ve mevzuatlara tamamen uyumlu olduğu, periyodik olarak denetlendiği ve güvence altına aldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gratis olarak uyguladığımız ücret politikalarımız her zaman sektör standartlarının üzerindedir. Gratis, çalışanlarının refah seviyelerini üst düzeyde tutmayı hedefler, onlara sağlıklı, güvenli ve adil bir çalışma ortamı sunmayı çok önemser. Bunu sürekli ve sürdürülebilir kılmak için de çalışanlarının her türlü talep ve şikayetlerini dile getirebilecekleri, çözümler bulabilecekleri güvenli kanalları daima açık tutar.İş huzurumuzu bozmaya yönelik firmamıza yapılan bu tür haksız ithamların yakından takipçisi olacağımızın ve hukuki haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz."

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