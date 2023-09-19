Greif, Türkiye'de yeni IBC tesisini açtı

Greif, Türkiye'de yeni bir IBC tesisi açtığını bildirdi. Yeni IBC tesisinin açılışını gerçekleştiren Greif, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, yeni tesisin şirketin küresel varlığını güçlendirme ve Türkiye ve yakın bölgelerdeki müşterilerine daha verimli bir şekilde hizmet vermek için erişimini genişletme konusundaki kararlığını gösterdiği bildirildi.

Greif Endüstriyel Ambalaj Başkanı Paddy Mullaney yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimiz tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır ve kendimizi dünya çapında efsanevi müşteri hizmetleri sunmaya adamış bulunmaktayız". “Bu yeni IBC tesisi yatırımıyla müşterilerimizin beklentilerini aşmayı ve mükemmel kalite, yenilikçi çözümler ve eşsiz hizmet sunmayı amaçlıyoruz.”