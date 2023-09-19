Portal’dan 12 bin dolarlık dokunmatik ekranlı çelik kapı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Pencere ve Aksesuarları Fuarı'nda 520 metrekarelik alanla en büyük yerleşim yerinde ziyaretçilerini ağırlayan Portal Çelik Kapı, dünyada şu ana kadar farklı bir örneği üretilmemiş olan led ekranlı dokunmatik kapısını da ilk kez görücüye çıkardı. Fuarda sergilediği tek kapısı led ekranlı dokunmatik çelik kapı olan Portal, ürünü 5 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda ortaya çıkardı. Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, “Çalışmalara başladığımızda İlk olarak led ekranlı çelik kapı ürettik. Daha sonra 5 yıl gibi bir süre boyunca bu kapının üzerinde çeşitli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdik ve led ekranlı çelik kapımızı dokunmatik led ekranlı çelik kapı olarak üretmeyi başardık. Çok ciddi bir emeğin sonucu aldık ve fuarda da aslında sadece bu kapıyı değil, emeğimizi sergiliyoruz” dedi.

Fuarın en pahalı kapısı: 12 bin dolar

Türkiye’de dokunmatik ekranlı kapıyı ilk kez kendilerinin ürettiğini belirten Hacı Söyler, “Türkiye’de ilk biz yaptık ancak dünyada da yaptığımız araştırmalara göre bizden başka yapan yok. Yani aslında dünya çapında bir ilki Kayseri’de hayata geçirmiş olduk. Üretimi henüz çok yeni tamamladık ve ilk satışımızı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Kapımızın fiyatı 12 bin dolar. Şu anda bu fuarın en pahalı kapısı. Avrupa Ülkeleri ve gelişmiş ülkeler hedef pazarlarımız. İhracat odaklı olarak led ekranlı dokunmatik kapımızı bu ülkelere göndereceğiz” ifadelerini kullandı.