GTO üyelerine Weex’ten yüzde 15 indirim fırsatı

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası (GTO) ve Amazon’un Türkiye’deki tek resmi partneri olan Weex e-ihracat firması arasında indirim protokolü imzalandı.

Bu protokol, GTO üyelerinin Weex firması tarafından sunulan e-ihracat eğitimleri, Amazon lojistik süreçleri, resmi başvuru ve belgelendirme işlemleri, Amazon mağaza açılışı, marka tescili, ürün ve pazar analizleri, markalaşma ve dijital pazarlama gibi operasyonel hizmetlerden bir yıl süreyle yüzde 15 indirimli olarak yararlanmalarını sağlayacak.

Protokol detaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısında konuşan GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Oda olarak üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmak ve potansiyel ihracatçı firmalarımızı ihracat yapar hale getirmek üzere yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz. Protokolün tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını dileriz" dedi.