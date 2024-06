Sakarya’dan 38 firma İSO 500’de yer aldı

Takip Et

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Listedeki 38 Sakarya firmasından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) adıyla kayıtlı 7 firma, diğer illerdeki Odalara kayıtlı olarak SATSO’da şube üyesi olarak kayıtlı olan 29 firma ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na ise kayıtlı 2 firma yer aldı.

3 firma listeye ilk kez girerken 21 firma sıralamasını yükseltti.

2022 araştırmasıyla kıyaslandığında 3 firma listeye ilk kez girme başarısı gösterirken 21 firma da listedeki sıralamasını yükseltti. Geçtiğimiz yıl açıklanan 2022 listesinde Sakarya’dan toplam 36 firma yer almıştı.

10 yılda 17 artış

Listeyi değerlendiren SATSO Başkanı A. Akgün Altuğ, bir önceki yılın araştırmasıyla kıyaslandığında Sakarya’da 3 firmanın listeye ilk kez girme başarısı gösterdiğini 21 firmanın da listedeki sıralamasını yükselttiğini söyledi.

“Bundan 10 yıl öncesine gittiğimizde listedeki firma sayımız 21’di, bugün ise 17 firma artışı ile 38’e çıktı; bu önemli bir başarıdır.” diyen Akgün şu bilgileri verdi: “Sakarya iş dünyası olarak üretimin bereketine inanıyoruz ve şehrimizi daha fazla üretim için geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Planlı, çevreyi kirletmeyen, sürdürülebilir üretim modeline sahip ve katma değerli firmalarımıza ev sahipliği yapacak tarım alanları dışında üretim alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizin sanayide ilerleyişini anlamak adına İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan bu önemli çalışmayı her zaman destekliyoruz. Bu çalışma bizlere göstermektedir ki Sakarya’mız sadece tek sektör değil, her alanda binlerce kalem üründe ciddi üretim kapasitesine sahip, ekonomiye can katan illerin başında gelmektedir. Firmalarımızın başarıları ve direkt olarak ülkemizin büyümesinde payları olan herkese şükranlarını sunuyorum. Biliyoruz ki şartlar ne olursa olsun iş dünyamız üretmeye, istihdam sağlamaya devam edecektir.”

Sakarya’dan İSO 500 listesine giren şirketler: