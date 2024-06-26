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Sakarya’dan 38 firma İSO 500’de yer aldı

İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 56’ncısı açıklanan “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 2023 yılı sonuçlarına göre üretimden net satış miktarına göre Sakarya’dan 38 firma yer aldı.

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Sakarya’dan 38 firma İSO 500’de yer aldı
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Listedeki 38 Sakarya firmasından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) adıyla kayıtlı 7 firma, diğer illerdeki Odalara kayıtlı olarak SATSO’da şube üyesi olarak kayıtlı olan 29 firma ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na ise kayıtlı 2 firma yer aldı.

3 firma listeye ilk kez girerken 21 firma sıralamasını yükseltti.

2022 araştırmasıyla kıyaslandığında 3 firma listeye ilk kez girme başarısı gösterirken 21 firma da listedeki sıralamasını yükseltti. Geçtiğimiz yıl açıklanan 2022 listesinde Sakarya’dan toplam 36 firma yer almıştı.

10 yılda 17 artış

Listeyi değerlendiren SATSO Başkanı A. Akgün Altuğ, bir önceki yılın araştırmasıyla kıyaslandığında Sakarya’da 3 firmanın listeye ilk kez girme başarısı gösterdiğini 21 firmanın da listedeki sıralamasını yükselttiğini söyledi.

“Bundan 10 yıl öncesine gittiğimizde listedeki firma sayımız 21’di, bugün ise 17 firma artışı ile 38’e çıktı; bu önemli bir başarıdır.” diyen Akgün şu bilgileri verdi: “Sakarya iş dünyası olarak üretimin bereketine inanıyoruz ve şehrimizi daha fazla üretim için geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Planlı, çevreyi kirletmeyen, sürdürülebilir üretim modeline sahip ve katma değerli firmalarımıza ev sahipliği yapacak tarım alanları dışında üretim alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizin sanayide ilerleyişini anlamak adına İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan bu önemli çalışmayı her zaman destekliyoruz. Bu çalışma bizlere göstermektedir ki Sakarya’mız sadece tek sektör değil, her alanda binlerce kalem üründe ciddi üretim kapasitesine sahip, ekonomiye can katan illerin başında gelmektedir. Firmalarımızın başarıları ve direkt olarak ülkemizin büyümesinde payları olan herkese şükranlarını sunuyorum. Biliyoruz ki şartlar ne olursa olsun iş dünyamız üretmeye, istihdam sağlamaya devam edecektir.”

Sakarya’dan İSO 500 listesine giren şirketler:

Genel Sıra No

Kuruluş Adı

5

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

28

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

43

Coca-Cola İçecek A.Ş.

59

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

60

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

61

ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

86

Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

89

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

104

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

105

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

112

Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.

117

Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.

121

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

122

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

146

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

150

BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

152

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

210

İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

218

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

233

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.

248

Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.

249

C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.

251

Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

258

Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

264

Başak Traktör A.Ş.

278

Ofi Tarım San. ve Tic. A.Ş.

288

Aydın Kuruyemiş San. ve Tic. A.Ş.

306

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Sanayi A.Ş.

308

Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv Sanayi A.Ş.

379

Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

385

Nuh Beton A.Ş.

399

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.

410

Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

422

Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

439

As Ofis Damızlık Yumurta Yem Sanayi A.Ş.

464

Eksim Enerji A.Ş.

468

Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Sanayi A.Ş.

483

Della Gıda San. ve Tic. A.Ş.
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