Sakarya’dan 38 firma İSO 500’de yer aldı
İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 56’ncısı açıklanan “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 2023 yılı sonuçlarına göre üretimden net satış miktarına göre Sakarya’dan 38 firma yer aldı.
HASAN COŞKUN / SAKARYA
Listedeki 38 Sakarya firmasından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) adıyla kayıtlı 7 firma, diğer illerdeki Odalara kayıtlı olarak SATSO’da şube üyesi olarak kayıtlı olan 29 firma ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na ise kayıtlı 2 firma yer aldı.
3 firma listeye ilk kez girerken 21 firma sıralamasını yükseltti.
2022 araştırmasıyla kıyaslandığında 3 firma listeye ilk kez girme başarısı gösterirken 21 firma da listedeki sıralamasını yükseltti. Geçtiğimiz yıl açıklanan 2022 listesinde Sakarya’dan toplam 36 firma yer almıştı.
10 yılda 17 artış
Listeyi değerlendiren SATSO Başkanı A. Akgün Altuğ, bir önceki yılın araştırmasıyla kıyaslandığında Sakarya’da 3 firmanın listeye ilk kez girme başarısı gösterdiğini 21 firmanın da listedeki sıralamasını yükselttiğini söyledi.
“Bundan 10 yıl öncesine gittiğimizde listedeki firma sayımız 21’di, bugün ise 17 firma artışı ile 38’e çıktı; bu önemli bir başarıdır.” diyen Akgün şu bilgileri verdi: “Sakarya iş dünyası olarak üretimin bereketine inanıyoruz ve şehrimizi daha fazla üretim için geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Planlı, çevreyi kirletmeyen, sürdürülebilir üretim modeline sahip ve katma değerli firmalarımıza ev sahipliği yapacak tarım alanları dışında üretim alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizin sanayide ilerleyişini anlamak adına İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan bu önemli çalışmayı her zaman destekliyoruz. Bu çalışma bizlere göstermektedir ki Sakarya’mız sadece tek sektör değil, her alanda binlerce kalem üründe ciddi üretim kapasitesine sahip, ekonomiye can katan illerin başında gelmektedir. Firmalarımızın başarıları ve direkt olarak ülkemizin büyümesinde payları olan herkese şükranlarını sunuyorum. Biliyoruz ki şartlar ne olursa olsun iş dünyamız üretmeye, istihdam sağlamaya devam edecektir.”
Sakarya’dan İSO 500 listesine giren şirketler:
|
Genel Sıra No
|
Kuruluş Adı
|
5
|
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.
|
28
|
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
|
43
|
Coca-Cola İçecek A.Ş.
|
59
|
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
|
60
|
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
|
61
|
ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|
86
|
Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|
89
|
Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|
104
|
Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.
|
105
|
Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
|
112
|
Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.
|
117
|
Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.
|
121
|
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
|
122
|
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
|
146
|
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.
|
150
|
BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|
152
|
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
|
210
|
İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
|
218
|
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
233
|
Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.
|
248
|
Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.
|
249
|
C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
251
|
Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
|
258
|
Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
|
264
|
Başak Traktör A.Ş.
|
278
|
Ofi Tarım San. ve Tic. A.Ş.
|
288
|
Aydın Kuruyemiş San. ve Tic. A.Ş.
|
306
|
Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Sanayi A.Ş.
|
308
|
Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv Sanayi A.Ş.
|
379
|
Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|
385
|
Nuh Beton A.Ş.
|
399
|
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
|
410
|
Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.
|
422
|
Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
439
|
As Ofis Damızlık Yumurta Yem Sanayi A.Ş.
|
464
|
Eksim Enerji A.Ş.
|
468
|
Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Sanayi A.Ş.
|
483
|
Della Gıda San. ve Tic. A.Ş.