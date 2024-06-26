İTB Başkanı Işınsu Kestelli: Azdan çok çoktan az vergi sürdürülebilir değil

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, az kazanandan çok, çok kazanandan az verginin alındığı bir vergi sisteminin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

İTB’nin İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısında hazırlık çalışmaları süren vergi reformuna değinen Kestelli, “Herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir vergi sistemi kurmadığımız sürece gelişmişlik yolunda hep eksik kalmış oluruz. Hazırlanmakta olan vergi düzenlemesi paketine de bu anlayış ile bakılması lazım. Ülkemiz için çok büyük önem taşıyan bu konuda tüm kesimler ile istişare yapılması şart” dedi.

Yeni vergi reformunun daha çok yurt dışı çıkış harcı ve bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesi gibi kısmen popüler detaylar üzerinden tartışıldığına dikkat çeken Kestelli, “Ancak, taslak metinde kayıt dışı faaliyetlere artırımlı ceza uygulanması, belediyelerin borçlarına düzenleme getirilmesi, bazı ürün ve hizmetlerdeki KDV ve ÖTV istisnalarının kaldırılması, ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetlerinde bulunan mükellefler için ‘Asgari Gelir Vergisi’ uygulaması ihdas edilmesi yanı sıra yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması gibi çok önemli konular yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Devletin gelirlerinin önemli bölümünün vergiden sağlandığını hatırlatan Kestelli, “2023’te devletin 5,2 trilyon liralık gelirinin yüzde 86’sı, yani 4,5 trilyonu vergi gelirlerinden oluştu. İyi bir vergi sisteminin ekonomik etkinliği bozmaması, basit, esnek, şeffaf ve adil olması lazım. Türkiye, bu özellikleri taşıyan iyi bir vergi sistemine sahip değil. Vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin oranının düşük olması iyi ve adil bir vergi sistemine sahip olunduğunu gösterir. Avrupa Birliği’nde toplam vergi gelirlerinin üçte biri dolaylı vergilerden elde edilirken, geri kalan üçte ikisi dolaysız vergilerden elde ediliyor. Ülkemizde ise bu oran tam tersi durumda” dedi.

Geçen yıl devletin topladığı 4,5 trilyon liralık verginin 2,95 trilyonu yani yüzde 65’inin dolaylı vergilerden oluştuğunu belirten Kestelli, “Toplam verginin 1,55 trilyonu yani yüzde 35’i dolaysız vergilerden oluştu. Aynı yılda, ülkemizde en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesimin toplam gelirin yüzde 50’sini, en fakir yüzde 20’lik kesimin ise gelirin yüzde 6’sını aldığını düşünürsek tablo çok daha net ortaya çıkıyor. Gelire oranla az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi almak ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da sürdürülebilir bir durum değil” diye konuştu.

Seneye hububat ekim alanları azalacak

Toplantıda hububat alım fiyatlarına değinen Işınsu Kestelli, “Açıklanan fiyatlar düşük kaldı. Ekmeklik buğday için kilo başına 9,25 lira ve makarnalık buğday için 10 lira fiyat belirleyen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), arpa fiyatını ise 7,25 lira olarak ilan etti. Böylece geçen yıla göre prim hariç şekilde ekmeklik buğdayda yüzde 12, makarnalık buğdayda yüzde 11 ve arpada yüzde 3,6 artış yapıldı. Tarımsal üretim maliyetleri Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 52, tüketici fiyat endeksi ise Mayıs ayı itibariyle yüzde 75 artmış durumda. Bunlar dikkate alındığında açıklanan fiyatların üreticilerimizin beklentilerinin çok ama çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda üreticilerimizin gelecek yıl buğday ekim alanlarını azaltma olasılığının yüksek olacağını ön görebiliriz” dedi.