GTB’den e-ihracat eğitimi

GAZİANTEP

Eğitimde; yeni nesil ihracat destekleri, e-ihracatta pazara giriş engelleri ve çözüm yolları ile e-ihracat süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası gıda sektöründe iştigal eden üye işletmelerinin uluslararası pazarlarda rekabetçiliklerinin artmasına katkı sağlamak amacıyla “E-İhracat" eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim programının açılışında konuşan Uzman Eğitmen Ersan Ertürk; dünya genelinde internet kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, bu durumun lojistik ve online ödeme olanaklarında gelişmesiyle birlikte günümüzde işletmelere sınırlı yerel pazarlar yerine tüm dünya pazarlarının kapılarını araladığını söyledi.

İşini dijitalle büyüterek daha geniş kitlelere hızlı ve kolay erişim sağlamak isteyen işletmelere e-ihracatın önemli avantajlar sunduğunu kaydeden Ertürk, “Geleneksel ihracata göre yatırım maliyetleri çok daha az olan bu ticaret yöntemi değişen tüketim alışkanlıklarını da göz önüne aldığımızda firmalara rekabet, maliyet, yeni fırsatlar, yenilikçilik ve işletme gelişimi gibi birçok konuda ciddi imkanlar sunmakta “dedi.

E-İhracatta dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ertürk, “E-ihracat süreçleri mutlaka çok iyi yönetilmeli. Gümrük prosedürleri, ödeme güvenliği ve kültürel farklılıklar gibi çeşitli zorluklar e-ihracatta göze çarpan sorunlar olarak ön plana çıkmakta. Bugünkü eğitimimizde katılımcılarımıza, e-ihracatın avantajlarını, e-ihracata nasıl hazırlık yapılacaklarını, teknik altyapı için nelere ihtiyaç duyacaklarını anlatarak; e-ihracatta dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgiler vereceğiz “dedi.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimin sonunda, eğitmen Ertürk katılımcılardan gelen soruları yanıtlanarak, konuyla ilgili güncel gelişmeler üzerine paylaşımlarda bulundu.