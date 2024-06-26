Altunkaya’dan rekor yükseliş

GAZİANTEP

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl hazırlanan ve Türkiye’de ki sanayi sektörlerinin devlerini belirlendiği ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre Gaziantep’te faaliyet gösteren ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Altunkaya Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş listede 269. sırada yer aldı. Altunkaya Şirketler Grubunda faaliyet gösteren Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş. 2022 yılı rakamlarına göre de 359. sırada yer almıştı.

2023 yılının gerek Gaziantep gerekse bölge için büyük zorlukların yaşandığı ve özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketiyle bölge ekonomisinin çok ciddi zarar gördüğünü ifade eden Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, bölgeden ve dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen üretim, istihdam ve ihracatı arttırmaya devam ettiklerini dile getirerek “Bu yıl açıklanan 2023 listesinde de Altunkaya Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizden birisi olan Lidersan'ın daha üst sıralarda yer alması Altunkaya ailesini mutlu etmiştir. Elbette başarı bir ekip işidir. Global krizlere, pandemi ve pandeminin getirdiği sıkıntılara ardından Ukrayna-Rusya savaşıyla bölgede ve dünyada bozulan dengelere ve büyük deprem felaketine rağmen firmamız üretimini arttırarak sürdürmektedir. Başarıda emeği geçen çalışanlarımızı ve bizleri destekleyenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de aynı inançla ülkemizin ekonomisine üretim, istihdam ve ihracatla katkılar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.