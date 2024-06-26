'İSO 500 sonuçları 2023 ekonomisinin en net fotoğrafı'

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ekonomide yaşanan küresel daralmanın etkilerine değinerek, “İSO 500 araştırma sonuçları esasında 2023’ün ekonomisinin fotoğrafını çok net gösteriyor. 2023 çok zor bir yıldı. Özellikle bölgemizde yaşanan ve hala yaralarını sarmaya devam ettiğimiz deprem felaketinin, uygulanan ekonomik politikaların, küresel daralmanın firmalarımız üzerindeki olumsuz etkilerini araştırma gözler önüne sermiş durumda. Karlılıkta azalış ve finansman maliyetlerininim artışını görüyoruz. Üretim motivasyonunun düştüğünü, ihracatın daraldığını, karların enflasyonun altında kaldığını görüyoruz.Bu mevcut tabloda "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması"nın sonuçlarına göre ilk 500 sanayi şirketi içerisinde 29 Gaziantepli firmanın yer alması elbette sevindirici. Bölge ve ülke ekonomisinin lokomotifi, ticaretin merkezi Gazi şehrimize bu gururu yaşatan firmalarımızı, işverenlerini, güvenliğinden müdürüne tüm personelini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“2024 yılında da gündem yüksek maliyetler olacak”

Önümüzdeki sürece dair değerlendirmelerini de paylaşan Yıldırım, 2024 tablosunda da sorunların benzer olacağını kaydederek, “Geçtiğimiz yıl bu listede 28 Gaziantepli firma görmüştük. Gaziantep’in bu listede yer alacak potansiyele sahip onlarca firması olduğunu biliyoruz. 2023 yılında bölgemizde yaşanan deprem felaketi, uygulanan sıkı para politikasının etkisi firmalarımızın performansını etkiledi. Küresel ve ulusal ekonomideki mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılında da firmalarımızın performansı arzu edilen seviyede olamayabilir. İş dünyası için 2024 yılının gündemi yüksek maliyetler ve finansmana erişim zorluğu olacak” şeklinde konuştu.