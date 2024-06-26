Kapıda vize, Ege turizmini vurdu

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’den Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına kapı vizesi ile geçiş uygulaması Ege kıyılarında turizm sektörünü vurdu. Geçtiğimiz Mart ayında başlayan uygulama ile Yunan adalarına gitmenin daha da kolaylaşması sayesinde vatandaşlar bayram tatilinde rotayı bu adalara kırdılar. 9 günlük bayram tatilinde 50 binin üzerinde Türk’ün Yunan adalarına gittiği kaydedildi. Yunan adalarına doğru artan akışın bölge turizmini kötü etkilediğini belirten sektör temsilcileri, yaz sezonu boyunca kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini aktardılar.

Kurban Bayramı tatilinde doluluklarının beklentinin altında kaldığını belirten Peninsula Tour Genel Müdürü Fahrettin Çiçek, Kurban Bayramı tatilinin yüksek sezona denk gelmesine rağmen Ramazan Bayramı’nın altında kaldığının altını çizerek, “İç pazarda beklediğimiz hareketliliği yakalayamadık. Yunan adaları çok ciddi sayıda Türk turist ağırlayınca, bizim kıyılarımıza yönelik iç talep olumsuz etkilendi. Türkiye’de artan maliyetler ve kurun baskılanması nedeniyle Yunan adalarına ilgi yaz boyunca devam edecek. Ege kıyaları ile Yunan adaları arasında fiyatlar açısından ciddi bir fark var. Vatandaşlarımız doğal olarak daha ucuz kalan Yunanistan’ı tercih ediyor” dedi.

“Kapıda vize uygulaması iç turizmi olumsuz etkiliyor”

Marmaris’te sezona iyi başladıklarını ve merkezdeki tesislerin yüzde 100 doluluğu yakaladığını ifade eden Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deliveli, bunun yabancı turistlerden kaynaklandığını dile getirdi. Deliveli, “İç pazarda yaşadığımız kaybı dış pazarla kapatabildik. Marmaris merkez olarak olumsuzluk yaşamasak da köylerimiz Selimiye, Bozburun ve Söğüt beklentinin altında kaldı. Orada bulunan butik oteller beklenen dolulukları yakalayamadı. Bayramdan sonraki yüksek sezon diye tanımladığımız Temmuz, Ağustos aylarındaki satışlar da yavaş ama dolacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına Marmaris’ten de yüksek bir talep olduğunu aktaran Deliveli, “Bayramın birinci ve ikinci günü Rodos’ta kapı memurları yoğun başvurulardan ötürü kota koymak zorunda kaldılar. Türkiye’deki maliyetlerin artışı, baskılanan kur ve kapıda vize ile yurtdışının daha da cazip hale gelmesi iç turizmi olumsuz yönde ekiliyor. Her ne kadar dolu bir bayram geçirmiş de olsak otellerin bu seneki problemi doluluk değil karlılıktı. Fiyat fayda bakımımdan elimiz güçlü bir ülkeyken şu an zayıfladık” dedi.

“Adalarda bu kalite ve hizmet yok”

Bodrum’da bayramın yoğun geçtiğini ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve Bodrium & Hotel SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin ise, kapıda vizenin Bodrum’u etkileyeceğini belirterek, “Tam tersi ilçe ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bodrum’dan 6 adaya gidilebiliyor. Kapılarda geçiş kapasiteyle ilgili ciddi sıkıntı var. Adalardaki ortam keyifli ve huzurlu ama bunu biz Bodrum özelinde zaten sağlıyoruz. Geçtiğimiz ay Türk turizminde gerçekleşen enflasyon TÜİK tarafından yüzde 12 olarak açıklandı, bunun gerçekliğine de bakmamız gerekiyor. Yunan adaları şu an daha uygun fiyatlı geliyor ama ilerleyen süreçte kurun değişmesi, harçların artması maliyetlere yansıyınca Yunan adaları daha uygun olmayacak” dedi.

“Kapıda vize Çeşme’nin yararına oldu”

Bayramların turizm sektörü ve turizm ekonomisi için kuvvetli dönemler olduğunu dile getiren Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir, “Özellikle Ramazan Bayramı’ndan sonra Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması turizmciler için çok etkili bir destek oldu. Çeşme’de dolu dolu bir bayram geçirdik, milyonlarca misafir ağırladık. Çeşme artık birçok ülkeden misafir kabul ediyor. İç turizmin merkezi olmaktan da gurur duyuyoruz. Çoğu tatil beldesini olumsuz etkileyen kapıda vize uygulaması Çeşme’nin yararına oldu. Bu sayede Çeşme tatilde son durak olmaktan kurtuldu. İsteyen 40 dakika uzaklıktaki Sakız Adası’na günübirlik veya kısa konaklamalı olarak gidebiliyor. Bu da Çeşme’nin turizmini zenginleştiriyor” şeklinde konuştu.

Hangi Yunan adalarına nerelerden gidiliyor?

Mart ayında başlayan kapıda vize uygulaması ile Türkiye’den 9 ilçeden 10 Yunan adasına gidilebiliyor. Bu kapsamda Ayvalık’tan Midilli’ye; Çeşme’den Sakız’a; Seferihisar’dan Sisam’a; Kuşadası’ndan Sisam ve Patmos’a; Bodrum’dan Patmos, Leros, Kalimnos, Kos, Sim ve Rodos’a; Didim’den Leros ve Kos’a; Marmaris ve Fethiye’den Rodos’a, Kaş’tan Meis’e gemi seferleri düzenleniyor.