SANKO, bu yıl da devler listesinde yerini aldı

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, şirketlerin 2023 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, ÇİMKO Çimento ve Beton 115’inci, SANKO Tekstil İşletmeleri 174’üncü, Sanko Enerji 259’’uncu, Süper Film Ambalaj ise 365’inci sırada bulunuyor.

İSO’nun, 2023 yılı verilerini baz alarak açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre ÇİMKO Çimento ve Beton 35, SANKO Enerji ise listede üç sıra yükseldi.