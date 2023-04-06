Güral Porselen'de işçi eylemi sona erdi

MEHMET RIDVAN CEBECİOĞLU / KÜTAHYA

Güral Porselen fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, Kütahya’da toplu sözleşme imzalanan farklı firmalarda zamlı maaşların işçilerin hesaba yatırıldığını duyması ve kendi toplu sözleşmelerinin uzadığı iddiasıyla eylem yaptı. Fabrikanın yönetim binası önünde toplanan yaklaşık 200 işçi, slogan atarak ücretlerine zam yapılmasını istedi.

İşçi ve iş veren bir araya geldi

Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve fabrika işçileri, Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’nın davetiyle bir araya geldi. İşveren ve yetkili sendika Çimse-İş Sendikası arasında görüşmelerin 25 Mart’ta başladığı ve sürecin devam ettiği bilgisi çalışanları aktarıldı. Eylem yapan işçiler işbaşı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Güral, Çimse-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yasal süreç içerisinde halen devam ettiğini, görüşmeler sonunda herkesin memnun olacağı bir neticeye ulaşılacağını umduğunu söyledi. Bazı çalışanlar tarafından yapılan eylemden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Güral, “1989 yılından beri porselen fabrikamızda toplu sözleşme görüşmeleri yaparız, ilk defa böyle bir olay yaşıyoruz. Şirketlerimizde ilk olarak 1968 yılında kereste fabrikamızda sendika ile tanıştık ve toplu sözleşme imzaladık. Porselen fabrikamızın açıldığı yıl olan 1989 yılında sendika geldi, toplu sözleşme imza altına alındı. 34 seneden beri de porselen fabrikamızda sendika var. Her 2 senede bir toplu sözleşme imzaladık. Şu anda da sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal süre ve süreç içinde halen devam etmektedir. Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği noktada herhangi bir uyuşmazlık olmadığını, grev ya da lokavt noktasında bulunulmadığını ifade etmek isterim.” açıklaması yaptı.