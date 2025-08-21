Haberleşme sektörünün paydaşları Turkcell ev sahipliğinde buluştu

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) koordinasyonunda, yerli tedarikçiler, BTK temsilcileri, Turkcell iş sahipleri ve satın alma ekiplerinin bir araya geldiği 5G Yerli Ürün Çalıştayı, Turkcell Plaza’da gerçekleştirildi. 5G’ye geçiş sürecinde, yerli ve milli ürünlerin kullanımını teşvik edilmesi amaçlanan çalıştayda, yerli tedarikçilerin ürün envanteri ve yürüttükleri hazırlıklar, yerli ürünlerin altyapıdaki potansiyel kullanım alanları gibi stratejik konu başlıkları ele alındı. Olası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu’nun açılış konuşmasını yaptığı ve sektöre yönelik değerlendirmelerini paylaştığı çalıştaya; HTK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Ruşen Kömürcü, HTK Genel Sekreteri Orhan Güneri Dürmüş ve sektör temsilcileri de katıldı. Çalıştay kapsamında HTK üyesi 52 firma ile 100’den fazla B2B görüşme gerçekleştirildi.

“Karşılıklı hassasiyetlerin göz önüne bulundurulması, ekosistemimiz açısından değerli”

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, çalıştayın sektörün farklı paydaşlarını bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 5G’ye geçiş sürecinde yerli ve milli ürünlerin kullanımının stratejik önem taşıdığını vurguladı. Bu tür etkinliklerin, güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma hedefini pekiştirdiğini belirten Durdu, “Karşılıklı hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması, ekosistemimizin sağlıklı gelişimi açısından değerli” dedi.

Durdu, Turkcell’in güçlü altyapısı ve sektördeki lider konumuyla 5G’ye geçişte teknolojilerin yerlileşme oranını artırmayı hedeflediğini, yerli tedarikçilerin geliştirdiği ürünlerin ağ kalitesi, güvenlik ve teknik standart uyumluluğu gibi gereklilikleri karşılamasının kritik olduğunu vurgulayarak, tüm sektör paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R.Ruşen Kömürcü de “200’e yakın üyesiyle Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, 3 mobil işletmecimizle yakın çalışarak yatırımlarda yerlilik payını yüzde 1’den yüzde 45’lere çıkmasında önemli rol oynamıştır. 5G kapsamında bu iş birliklerinin birlikte AR-GE çalışmalarına taşınmasını, bu AR-GE çıktılarının ticarileşmesinden ve ihracatından elde edilecek gelirlerin mobil işletmelerimizin yerli yatırım zorunluluğu kapsamında sayılmasını bekliyoruz” açıklaması ile 5G’nin yerli ekosistem için mobil operatörlerle birlikte ihracat potansiyeli taşıdığını ifade etti.

HTK Genel Sekreteri Orhan Güneri Dürmüş ise şu görüşleri iletti:

“HTK, Türkiye’nin yerli ve milli haberleşme kümesi olarak, Türk haberleşme sektörünün ortak sesi ve temsilcisidir. Ülkemiz haberleşme sektörünü daha ileriye taşımak amacıyla, operatörlerimizle yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, özellikle üye firmalarımızın sektörde daha güçlü ve etkin aktörler haline gelmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayın, bu amaca hizmet eden değerli bir araç olduğuna inanıyor; sektörümüzde ortak akıl ve iş birliğini daha da güçlendirecek önemli çıktılar sağlayacağını öngörüyorum. Çalıştayımıza verdikleri kıymetli katkılar ve ev sahipliği için Turkcell’e gönülden teşekkür ederiz.”

HTK kurulduğu günden bu yana, haberleşme sektöründe yerli ve milli yatırımları teşvik ediyor

Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını arttırmak ve 4,5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve milli olarak karşılanmasını sağlamak amacıyla 2017 yılında kurulan HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) sektörün gelişimi ve ileriye dönük hedeflerinin belirlenmesi adına kritik bir rol üstleniyor.