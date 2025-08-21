  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı çıkan yetkiliyi işten çıkardı
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı çıkan yetkiliyi işten çıkardı

ABD Dışişleri, konuşma metnine “ABD, Gazzelilerin zorla tahliyesine karşıdır” ifadesi eklenmesini isteyen basın danışmanını görevden aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı çıkan yetkiliyi işten çıkardı
Takip Et

Washington Post gazetesinin ulaştığı belgelere ve isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi içerisinde Filistin ve İsrail'e yönelik siyasi söylemlerin seçimi konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Basın danışmanı hedef haline geldi

Dışişleri Bakanlığı'nda Filistin ve İsrail'e yönelik ifadeler konusunda basın danışmanı olarak çalışan Shahed Ghoreishi, son dönemde konuşma metinlerine ekletmeyi önerdiği ifadeler nedeniyle bakanlık içerisinde hedef gösterilmeye başlandı.

Konuşma metinlerinden birinde "ABD'nin Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğuna" dair cümle eklenmesini öneren Ghoreishi, başka bir metinde de İsrail'in Gazze'de saldırı düzenlediği gazetecilerin yakınlarına taziye dileğinde bulunulmasını istedi.

Ghoreishi'nin önerileri reddedildi ve işten çıkarıldı

Bakanlık yetkilileri, hem Ghoreishi'nin önerilerini sert şekilde reddetti, hem de birkaç gün sonra gerekçe göstermeden işten çıkardı.

Konuya dair bilgi sahibi yetkililer, Ghoreishi'yi sıklıkla hedef alanlar arasında ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bakanlık bünyesindeki kıdemli danışmanları olduğunu belirtti.

Yetkililer, Ghoreishi'nin işten çıkarılmasının, bakanlık çalışanlarına "İsrail yanlısı söylemlerden kaçınmalarının hoş karşılanmayacağına" yönelik bir mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.

Avusturya’nın Tahran Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini askıya aldıAvusturya’nın Tahran Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini askıya aldıDünya
Guterres: İsrail, Batı Şeria’daki yerleşim planını durdurmalıGuterres: İsrail, Batı Şeria’daki yerleşim planını durdurmalıDünya
Gazze’de yakıt sıkıntısı, sivil savunmanın insani müdahalelerini zorluyorGazze’de yakıt sıkıntısı, sivil savunmanın insani müdahalelerini zorluyorDünya

 

Dünya
Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildi
Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildi
Hindistan’da yoğun yağışlar 21 can aldı
Hindistan’da yoğun yağışlar 21 can aldı
ABD Başkanı Trump iddia ettiği kadar savaşı gerçekten sona erdirdi mi?
ABD Başkanı Trump iddia ettiği kadar savaşı gerçekten sona erdirdi mi?
Ukrayna: Rusya bu yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi
Ukrayna: Rusya bu yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi
Zelenskiy: Olası Putin görüşmesi Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da olabilir
Zelenskiy: Olası Putin görüşmesi Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da olabilir
Zelenskiy, Putin ile görüşme şartını açıkladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Zelenskiy, Putin ile görüşme şartını açıkladı! Türkiye detayı dikkat çekti