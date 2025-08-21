  1. Ekonomim
20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde tarihi ikramiye sahibini buldu. Bir talihli, 543 milyon TL'lik dev ikramiyeyi kazandı.

5-23-24-29-33-53-14-88: Bu rakamlar Sayısal Loto’da rekor ikramiye kazandırdı!
20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu. Bir talihli, 543 milyon TL'nin sahibi oldu.

Şanslı numaraları bilen varandaşın kimliği açıklanmadı

Rekor seviyeye ulaşan ikramiyeyi kazanan numaralar, Milli Piyango Online platformu üzerinden oynanan bir biletle tam olarak bilindi. Şanslı oyuncunun kimliği ise henüz açıklanmadı.

5-23-24-29-33-53-14-88: Bu rakamlar Sayısal Loto’da rekor ikramiye kazandırdı! - Resim : 1

Büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar

Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 6 bilen talihli, 543 milyon 778 bin 194 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye, 5-23-24-29-33-53-14-88 numaralarına isabet etti.

Şans oyunları tarihinin rekor ikremiyesi 756 milyon 28 bin 278 TL

Türkiye şans oyunları tarihinin rekor kıran ikramiyesi, 9 Nisan 2025'te Çılgın Sayısal Loto'da gerçekleşti. Milli Piyango Online üzerinden oynanan bir biletle tam 6 bilen talihli, 756 milyon 28 bin 278 TL'lik dev ikramiyenin sahibi olmuştu.

Bu muazzam tutar, Çılgın Sayısal Loto'da bugüne kadar ödenen en yüksek ikramiye olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda Türkiye'nin şans oyunları tarihindeki tüm zamanların en büyük ikramiyesi olarak bir ilki temsil ediyor. 

