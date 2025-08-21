Selahattin Yılmaz: İddialar neler, siyasetçiler ne yanıt verdi?

Silahlı suç örgütüne liderlik yapmakla suçlanan Selahattin Yılmaz, Aziz İhsan Aktaş'a suikast hazırlığında olduğu iddiasıyla 18 Ağustos'ta tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basına yansıyan sevk yazısında soruşturmanın etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhan Aktaş'ın beyanı üzerine açıldığı belirtildi.

Aktaş'ın daha önceki ifadeleri CHP belediyelerine yapılan çeşitli operasyonların dayanağı olmuştu. Selahattin Yılmaz, iddiaları kesin bir dille reddetti. İddialar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında da tartışmaya neden oldu. BBC Türkçe derledi.

İddialar nasıl gündeme geldi?

Selahattin Yılmaz, 15 Ağustos'ta 15 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

17 Ağustos'ta Sabah gazetesinde "İBB çetesinin kiralık katil planı" başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı susturun" talimatı verdiği iddia edildi.

Keleş, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberi "fantastik iddialarla dolu" olarak nitelendirdi ve "bu sistematik karalama ve kumpas sürecinin son halkasıdır" dedi.

Keleş, Yılmaz ve Aktaş'ı tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet olmadığını savundu. Keleş, Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu sırasında tutuklanmıştı.

Selahattin Yılmaz: Değil zarar vermek siper olurum

Selahattin Yılmaz, ifadesinde Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını söyledi.

"Mevcut hükümete gönülden bağlı bir insan olarak böyle bir katkı sağlayan insana değil zarar vermek onun önünde siper olurum" dedi.

Yılmaz ayrıca 20 Ağustos'ta gazeteci İsmail Saymaz'a avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta suikast iddialarını "akıl tutulması" olarak nitelendirdi.

Saymaz, haberde Yılmaz'ın şu ifadelerini aktardı:

"Şu an suçsuz olduğumu nasıl anlatabilirim diye mücadele ediyorum. Siyasi görüşüm ve dini inancım olarak böyle bir adama zarar veremem."

Yılmaz ayrıca gözaltı ve tutuklanma sürecinin "kumpas" olduğu yorumunu yaptı:

"Burada ciddi bir şey var, çözemiyorum. Birisi bir tezgah kuruyor. Kurt kuzuyu yiyecek. Vurulan yoktur. Bir tokat dahi attığımız yoktur. Evine adam gönderdiğimiz yoktur. İnanılmaz bir kumpasın içindeyim."

Yılmaz, Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddialarının CHP tarafından Aktaş'ı ve kendisinin "konuşmasını engellemek" adına ortaya atıldığını savundu: "Bu tezgahta [amacın] hem beni yıpratmak hem Aktaş'ı benim adıma tehdit edip sindirmeye çalışarak konuşmasını engellemek olduğunu düşünüyorum."

Özgür Özel: Ne tanırız ne biliriz

Yılmaz'ın tutuklanmasının ardından Özgür Özel, 18 Ağustos'ta Aydın'da düzenlediği mitingde iddialara değindi:

"Fatih Keleş gibi bir pırlanta, güya suikastçı tutmuş, güya bunları ortadan kaldırmak için kiralık katil tutacakmış. Kiralık katili tutacağını söyledikleri kişi Selahattin Yılmaz. Herkes bilsin ki biz bu kişiyi ne görürüz, ne biliriz, ne tanırız, ne yanyana gelmişiz.

Ancak MHP'nin gözbebeğidir. MHP'li genel başkan yardımcılarının yakınıdır. Devlet Bey'in yakınıdır. Buradan bütün Türkiye duysun ki Devlet Bahçeli 'Yeter davalar çok uzadı. Türkiye'ye zarar veriyor."

Devlet Bahçeli: Ülküdaşım ve dava arkadaşımdır

Özel'in açıklamalarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Ağustos'ta yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, açıklamasında Yılmaz'dan "ülküdaşım ve dava arkadaşımdır" diye bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır."

Bahçeli ayrıca Özel'in Yılmaz hakkında "kiralık katil ve suikastçı" demesini ve bu soruşturmayla MHP'ye "ayar verildiğini" söylemesini şu sözlerle eleştirdi: "Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP'ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır."

"Özgür'üm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla"

CHP lideri Özel, Bahçeli'nin yazılı açıklamasının ardından 19 Ağustos'ta Yılmaz'a "kiralık katil" demediğini savundu:

"Kiralık katil tutuldu mutuldu diye Sabah gazetesi zırvalarını da zırva olarak söyledim. Ama burada sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da 'Özgür'üm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla' diyor.

Sayın Bahçeli'nin orada yaptığı tüm eleştiriler, [Selahattin Yılmaz'ı] içeri atanlara ve İBB soruşturmasını Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum."