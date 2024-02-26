Haier’den yeni yatırım

ESKİŞEHİR

Türkiye'deki yatırımlarını artırarak sürdüren Haier, yeni Pişirici Ürünleri Fabrikası'nı 27 Şubat 2024 Salı günü Eskişehir'de gerçekleşecek açılış töreniyle hizmete alıyor. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin ve Haier Europe CEO'su Yannick Fierling'in katılması bekleniyor.

Pişirici Ürünleri Fabrikası ile üçüncü fabrikasını devreye almaya hazırlanan firma, böylece Türkiye'deki üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak Avrupa pazarına daha güçlü bir şekilde giriş yapmayı hedefliyor. Son teknoloji ile donatılmış fabrika, yıllık 1 milyon 600 bin adet pişirici ürün üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrikada fırın, ocak ve ankastre ürünler gibi geniş bir yelpazede üretim gerçekleştirilecek.

Candy ve Hoover gibi markalarıyla da daha güçlü bir şekilde tüketicilerle buluşmayı hedefleyen Haier, Türkiye'yi Avrupa'daki üretim üssü olarak belirlemesiyle birlikte hayata geçirdiği yatırımlar doğrultusunda önemli bir istihdam kaynağı da yaratacak.

1984 yılında kurulan Haier, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak ve ankastre ürünler gibi geniş bir yelpazede ürün yelpazesine sahip. 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren firmanın 160 binden fazla çalışanı bulunuyor.