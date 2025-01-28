Halka arz sonrası faaliyetler Avrupa ve ABD’de yoğunlaştırılacak

ŞEBNEM TURHAN

Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara ve olumsuz faktörlere rağmen, 2025 yılında halka arzlara yönelik ilginin süreceğini ve hatta artacağını düşündüklerini belirterek şirketlerinin halka arzının da ilgi göreceğini dile getirdi.

Dalgalı dönemlerde yatırımcıların güçlü temellere sahip, büyüme potansiyeli olan ve sürdürülebilir bir gelecek vaat eden şirketlere yöneldiğini söyleyen Kıvanç, “Bu bağlamda, Türkiye’nin stratejik sektörlerinde oluşacak yeni fırsatların, halka arz süreçlerini destekleyeceğini öngörüyoruz. Seramik sektörü de bu stratejik alanların başında geliyor. Özellikle 2024 yılında globalde gerçekleşen yönetim değişiklikleri ve yeni düzenlemeler, bulunduğumuz coğrafyada yaşanan stratejik dönüşümlerin ve sektörü şekillendiren dinamiklerin, inşaat sektöründe yeni bir büyüme dalgasını tetikleyeceğini, 2025 yılında sektörümüze yeni fırsatlar sunacağını öngörüyoruz. İç ve dış piyasalarda talep artışının yaşanması ve ihracatın genişlemesiyle de Türk seramik sektörü dünya pazarında çok daha güçlü bir şekilde yer alacaktır. Seranit’in sağlam temelleri, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve güven veren yapısı sayesinde halka arzımıza ilgi olacağına inanıyoruz” dedi.

Halka arzı ertelemeyi hiç düşünmedik

Kıvanç, yaklaşık 2-3 yıldır halka arz planı yaptıklarını, 2024’ün son çeyreğinden beri de halka arzın gündemlerinde bulunduğunu kaydederek herhangi bir ertelemeyi hiç düşünmediklerini en baştan beri 2025’in ilk yarısında halka arz olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Halka arzlar için önümüzdeki iki hafta yoğun talep toplanacak. Seranit Genel Müdürü Kıvanç, bu şirketler arasında yatırımcının neden Seranit’e ilgi göstermesini beklediklerini şöyle anlattı: “Seranit olarak sahip olduğumuz teknik üstünlük, yenilikçi yapı, güçlü üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin ilk teknik porselen seramik markasıyız ve yenilikçi ürünlerimizle sektörde ilkleri hayata geçirdik. İhracatta ciddi bir büyüme potansiyelimiz bulunuyor. Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Afrika başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye 55 satış noktası ile ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 2024 yılı itibarıyla da ihracatımız bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış gösterdi. Seranit’in tüm bu köklü yapısına ve geldiği noktaya baktığımızda; halka arzımız sürdürülebilir büyüme stratejimizin sadece bir parçası. Avrupa ülkeleri için Almanya’da açmayı planladığımız mağaza ile Avrupa pazarında Seranit’in marka bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. İhracat pazarlarındaki büyümemizi Almanya, Fransa, ABD ve Azerbaycan’da yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de de Bursa ve Ankara’da yeni mağaza açma planımız bulunuyor.”

Halka arz gelirinin yüzde 55'i finansal borçlara

Kıvanç, halka arz gelirinin yüzde 55’inin finansal borçlara aktarılmasının planlandığını izahnamelerinde görülen mevcut şirket borçlarının 2024’te tamamlanan ve devreye alınan yatırımlardan kaynaklandığını dile getirerek “Ancak bu yatırımlar önümüzdeki dönemlerde şirketin satışlarına ve karlılığına önemli bir katkı sağlama strateji doğrultusunda gerçekleştirildi. Halka arz gelirlerinin stratejik olarak finansal borçların azaltılmasına ve işletme sermayesi ihtiyacına yönlendirilecek olması, şirketimizin mali yapısını daha da güçlendirecek ve büyüme hedeflerimize ulaşmamız için güçlü bir zemin hazırlayacaktır” diye konuştu.