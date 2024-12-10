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Halkbank 'dijital katılım bankası' ve 'yenilenebilir enerji üretim şirketi' kuruyor

Halkbank, "dijital katılım bankası" ve "yenilenebilir enerji üretim şirketi" kurma kararı alındığını duyurdu.

AA
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Halkbank 'dijital katılım bankası' ve 'yenilenebilir enerji üretim şirketi' kuruyor
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Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan iki ayrı açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan ve "dijital katılım bankası" ile "yenilenebilir enerji üretim şirketi" kurulması kararlarını içeren duyurular paylaşıldı.

Dijital katılım bankasıyla KOBİ ve finansal tüketiciler başta olmak üzere yaygın müşteri potansiyeli sayesinde ülkenin finansal ekosistemini geliştirmenin ve dijitalleşme hedeflerine katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 'Halk Katılım Bankası Anonim Şirketi' ünvanıyla katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Bankamızın yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak bir dijital banka kurulması, şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi kararı alınmıştır."

Türkiye'nin enerji üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor

Yenilenebilir enerji üretim şirketi kurulması kararına ilişkin yer alan diğer açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yenilenebilir enerji kaynakları ile ülkemizin enerji üretiminin desteklenmesi, Orta Vadeli Program'da belirtilen karbon salınımının azaltılması ve enerjide sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi hedeflerinin desteklenmesi ile Bankamızın enerji ihtiyacının karşılanması, enerji maliyetlerinin azaltılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması amacıyla Bankamızın yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstermek üzere bir yenilenebilir enerji üretim şirketi kurulması kararı alınmıştır."

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