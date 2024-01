Happy Student büyümeye devam ediyor

Takip Et

Şebnem TURHAN

Üniversite öğrencilerinin yeni şehir ve ülkelere uyumunu kolaylaştırmak için geliştirdiği Happy Student ile kurucu Aram Tufan, İngiltere’nin ardından gözünü ABD’ye dikti. Öğrenci oryantasyon yazılımı Westminister Üniversitesi tarafından öğrencilerine sunulurken Happy Student Santander Bank, Microsoft ve Londra Belediyesi’nden de yatırım aldı. Tufan, şu an yeni yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü ABD’ye ilk girişin ise Boston’daki üniversitelerle gerçekleşeceğini dile getirdi.

Batmanlı ve 1996 doğumlu Tufan, Londra’ya işletme okumak için gittiğinde oldukça zorlanmış. Bunun üzerine öğrenciyken projeyi geliştirmeye planlamış ve kendisini gibi diğer öğrenciler de bu sorunu yaşıyorlar mı diye araştırmaya başlamış. Tufan’ın verdiği bilgiye göre sadece uluslararası öğrenciler değil, yerel öğrencilerin de yüzde 95’i başka bir şehirde üniversiteye gidiyor ve aynı sorunları yaşıyorlar. Öncelikle oryantasyonu kolaylaştırmak yeni gelen öğrencilerin ihtiyacı olan tüm bilgileri edinebileceği bir web sitesi oluşturan Tufan, Santander Bank yatırımcı olunca uygulamayı geliştirmeye başlamış.

Yaşadığı sıkıntıyla uygulamayı geliştirdi

2021'de kurulan Happy Student, ilk olarak İngiltere’de Westminster Üniversitesi’ne lisans satışı gerçekleştirdi. Aram Tufan, şu anda diğer Birleşik Krallık Üniversiteleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi 50 üniversitesi ile görüşmeler yaptıklarını dile getirerek yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Londra’ya ilk uluslararası öğrenci olarak taşındığımda çok zorlanmıştım. Yeni kültür, yeni dil, yeni kurallar derken okuluma odaklanamamıştım. Bu durumda okulun 'Student as Co-Creators' programına öğrencilerin yeni mekana taşınırken yaşadıkları zorluklar üzerine bir araştırma teklifi sundum. Başvurum kabul edildi ve iki profesör, iki de PhD öğrencisi ile beraber bir yıllık araştırmamıza başladık. Araştırma sonucu sadece uluslararası öğrenciler değil, aynı zamanda yerli öğrencilerin de yeni çevreye adaptasyon konusunda sorun yaşadıklarını öğrendim. 21. yy.’da üniversitelerin oryantasyon süreçlerinin hala geleneksel şekilde yapılması da beni şaşırttı. Çünkü oryantasyon dediğimiz bir haftalık bir süreç ve çok fazla bilgi kısa sürede verimli olmuyor. Bu durumda Happy Student, üniversitelerin kendi markalarını yansıtan, öğrencilere yeni akademik yaşamlarına, şehirlerine ve sosyal çevrelerine sorunsuz bir geçiş yapmalarını sağlayacak özelleştirilmiş oryantasyon uygulamaları oluşturmalarını sağlayacak şekilde projeyi hayata geçirdim.”

En iyi 50 üniversite ile görüşüyor

25 bin öğrencisi olan University of Westminster’a lisans satışı yapmış olmalarının ve bununla birlikte ilgi gösteren ve iletişime geçen diğer Birleşik Krallık üniversitelerinin tepkilerinin olumlu olduğunu kaydederek “Aplikasyon geliştirmek ve bunu sürdürmek milyon dolarları buluyor ve bir üniversite için bu maaliyet çok yüksek. Bu yüzden üniversiteler öğrenci ve çalışanlarının performansını artıracak yazılımları kendileri yapmak yerine dışarıdan temin ediyor. Avrupa’da ve dünyada benzeri pek olmayan Happy Student yazılımı bu nedenle üniversitelerin ilgisini çekiyor. Santander Bankası'nın The Big Idea Competition'da Birincilik ve Viral Idea Prize ödüllerini kazanarak tanınmamız ve bankanın önemli bir partneri olmamız projenin önünü açıyor. Hem Avrupa hem de Amerika kıtasında üniversite üyeleri olan Santander Üniversitelerinin desteği bu anlamda büyük önem taşıyor. Bu ödüller sonucu Santander Bankası'ndan aldığımız yatırım ile projenin ilk versiyonunu gerçekleştirdik. Bugüne kadar kurduğumuz partnerliklerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi 50 üniversitesiyle görüşmelere başladık. Microsoft ile ortak olmamız ve Londra Belediyesi tarafından desteklenmemiz de bizim için önemli adımlar. Londra merkezli başarılı şirketleri global dünyaya kendi networku ile ve destekleriyle yayılmasını sağlayan London & Partners'ın Happy Student'ı programlarına davet etmesi de çok önemli bir gelişme oldu” diye konuştu.

İş dünyasına da entegre olacak

Aram Tufan, Happy Student uygulamasının Birleşik Krallık’ta ve dünyada girişimcilerin Grammy Ödülü olarak anılan The Great British Entrepreneur Awards 2023'te Early Stage Stand Outs Entrepreneur of the Year kategorisinde finalist olmalarının da iyi bir gelişme olduğunu kaydederek “En son olarak Birleşik Krallık'ta Elevate programına seçilmemiz ve bunun sonucu olarak yine yatırım almamız projenin vizyonunu güçlendiriyor” dedi. Happy Student’ın, sadece eğitim endüstrisi ile değil, diğer iş endüstrileri ile de çalışmayı hedeflediğini söyleyen Tufan, “Çünkü iş için seyahat eden çok insan var ve bu insanlar da öğrenciler gibi aynı sorunlarla karşılaşıyorlar. Sağlık sorunu gerekirse nereye gitmeleri gerekecek, ya da elektrik ve suyunu nerede bağlayacaklar, banka hesabı nerede açacaklar gibi sorunlar aslında aynı. Happy Student altyapısını kullanarak Happy Employee yazılımını geliştirmek üzere adımlar atmaya başladık” diye konuştu.