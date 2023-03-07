“Harikalar yaratmadık sadece işimizi yaptık”

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’nin en fazla yıkıma neden olan depremlerinden birinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinde İskenderun’da, deniz kenarında olmasına rağmen biri 87 metre yüksekliğinde olan iki kuleye sahip AVM hiç zarar görmedi. Bu AVM'nin inşaatını gerçekleştiren TACA İnşaat’ın ortağı Tolga Akkurt, yapının başarısının ön çalışma ve zemine uygun müdahalenin yapılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

“Marmara depreminde ayakta kalan AVM, Kızılay’a üs oldu”

EKONOMİ gazetesinin sorularını yanıtlayan Akkurt, İzmit’te kötü bir zeminde daha önce yaptıkları AVM’nin, Marmara depreminde ayakta kaldığını ve Kızılay tarafından üs olarak kullanıldığını hatırlattı. Bu deneyimlerini İskenderun’daki AVM ve iki kulenin inşasında kullandıklarını belirten Akkurt, “Keşke hiç olmasa ama bölgemizin bir gerçeği deprem. İnşaat yönünden bunlar bilinmeyen şeyler değil. Hepsini biliyoruz, bunu göz ardı etme, ciddiyete almama konusunda sıkıntımız var” dedi.

İskenderun inşaatında kendi mühendislik yeteneklerinin yanı sıra birlikte daha önce çalışılan şirketlerle, İTÜ’den Ahmet Sağlamer ve ODTÜ’den bilim insanlarıyla işbirliği yaptıklarını vurgulayan Akkurt, benzer zeminlerde deneyimli bir ABD’li firmayla da “dış görüş, teyit” amaçlı bir çalışma yaptıklarını

kaydetti. Yapılan işin bir pazarlama unsuru olarak ele alınmaması, iyi örnek olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Akkurt, süreçle ilgili olarak Türkiye’nin yeteneklerinin vurgulanmasını arzu ettiğini belirtti. Akkurt, “Burada harikalar yaratılmadı, sadece işimizi yaptık.

İskenderun’da sahil bandında olmasına rağmen zarar görmeyen kuleleri inşa eden TACA İnşaat’ın ortağı Tolga Akkurt, “Zemine uygun yapılaşma sağladık. Burada harikalar yaratılmadı. Sadece işimizi yaptık” dedi.

Burada Türk mühendis ve hocalarımızın yoğun çalışması var. Bu da bize gösteriyor ki, Türkiye’deki hocalarımız, mühendislerimiz yeterli. Bunları yaşamamız teknik yetersizlikten değil. Türkiye inşaatta en iyilerden. Temel sorun inşaatın bir para odağı olarak görülmesi” dedi.

“Hayat söz konusu olunca bedel yoktur”

İskenderun’daki inşaatın denizin hemen kenarında, sulu bir zeminde olduğunu belirten Tolga Akkurt, bu nedenle öncelikli olarak yapının çevresinden tamamen izole edilerek sağlam zemine kadar dikey kazıklar çakıldığını, yatay kazıklarla desteklendiğini, bölgedeki suyun sürekli tahliye edildiğini, kulelerin çevresinin tamamen suya karşı yalıtıldığını ayrıca jet-groud denilen zemine çimento-su karışımından oluşturulan sütunlarla sıvılaşmayı önleyici müdahale yapıldığını açıkladı. Bütün bunların gereklilik olduğunu ve inşaatın başarısının böylece sağlandığını belirten Akkurt, “Podyumun havaya kalkmasını da kazıklarla engelledik. Kuleler de sağlam zemine kuruldu. Doğruyu anlatmak, iyi örneği göstermek önemli. Tasarım, plan kadar iyi uygulama da önemli. Her gün her aşama sürekli olarak denetlendi. Bugün bana ‘hangi gün, hangi saatte ne yapılmış’ diye sorsanız hemen yanıtını verebilirim. Burada büyük bir ekip çalışması var” dedi.

Tolga Akkurt, bu denli detaylı çalışılmasının bir maliyeti olduğunu ancak bunun büyük bir proje için görmezden gelmeye değmeyeceğini vurgularken, “İnsan hayatı açısından bakarsanız, bir doktorun ameliyatını düşünün, o ameliyatın bir bedeli yoktur. Evet alınan bir ücret vardır ama hayat söz konusu olunca bedeli yoktur” yanıtını verdi.