Harley-Davidson, yaz sezonunu İzmir’de açtı

İZMİR / EKONOMİ

17 Mayıs Cuma ve 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikler, sanatseverlere müzik dolu saatler yaşattı.

Cuma günü Pentagram ve Musa Göçmen-Senforock; Cumartesi günü ise Adamlar ve Nil Karaibrahimgil sahne aldı. Etkinlikte, sergileme alanları, çeşitli etkinlikler ve yeme-içme noktaları yer aldı. Harleyciler festival alanına Harley’leri ile geldi. Etkinliği ziyaret edenler, en yeni Harley-Davidson modellerini ve markanın tarzını yakından görme fırsatı yakaladı. Harley-Davidson Sound-Fest’in, sonbaharda tekrarlanması planlanıyor.

24-26 Mayıs’ta ise İzmir, Harley-Davidson Çeşme Rallisine ev sahipliği yapacak. 24 Mayıs Cuma günü yüzlerce Harley, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Harley-Davidson İzmir’de buluşacak ve toplu sürüş ile Çeşme’ye geçecek. Son yılların en büyük Harley-Davidson buluşmalarından biri olması beklenen Çeşme Rallisi 3 gün sürecek. Bu esnada Çeşme renkli görüntülere sahne olacak. Gelecek yıllarda, uluslararası hale getirilmesi planlanan ve Çeşme turizmine katkı sağlayacak Çeşme Rallisi, 26 Mayıs’da sona erecek.