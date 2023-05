Has Asansör kapısını öğrencilere açtı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Has Asansör, Bursa’da eğitim öğretime devam eden ve Türkiye’nin ilk asansör teknik lisesi olan Has Asansör Teknik ve Endüstri Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ağırladı. Has Asansörün kurucusu olduğu okulun öğretmen ve öğrencileri ile kariyer günleri kapsamında bir araya gelen Has Asansör İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Mihrican Arda, “Okulumuz sadece Has Asansör’e değil, sektörümüze de nitelikli çalışanlar kazandırmaya devam etmektedir” dedi.

Meslek liselerinin önemine vurgu yapan Arda, “Üretim sektöründe meslek liseleri dün, bugün ve gelecekte de çok önemli bir yere sahip olacak. Lisemizle işbirliği halinde olarak öğrencilerimizin öğrenimleri sırasında mesleki beceriler kazanmasına, ayrıca bu ziyaretlerle sahadaki uygulamaları görmelerini desteklemeye devam edeceğiz. Has Asansör ve Has Asansör Teknik Meslek Lisesi aralarında imzalamış olduğu protokolle, mesleki ve teknik eğitimlere hem okul öğrencileri ile hem de halihazırda çalışan personellerinin yeterliliklerini arttırmak amacı ile devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Has Asansör’ün modern üretim sahasını gezen öğrenciler sonrasında firma yetkilileri ile söyleşi yaptı. Teknik ekip tarafından asansör üretim süreçleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirerek firmadan ayrıldı.