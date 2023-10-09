Hatay’daki KASABA, kamu, özel sektör, STK desteğiyle büyüdü

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Habitat Derneği’nin deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılıncaya dek sürdürülebilir yaşam merkezleri kurmak üzere “Ortak İş Birliği Platformu” çatısı altında hayata geçirdiği KASABA projesi, kamu, özel sektör, STK ve bireysel destekler ile büyüdü.

Hatay Samandağ’da toplam 1.500 kişi kapasiteli yaklaşık 300 konteynerin yer aldığı yaşam merkezi üç bölümden oluşuyor. KASABA 1, TÜRKONFED’in kampanyası sonucunda üyelerinin bağışlarıyla kurulurken, KASABA 2 Ahbap Derneği işbirliği ve Versuni Türkiye ana desteği, KASABA 3 ise Ahbap Derneği işbirliği ile Borusan Holding ana desteği ile inşa edildi.

TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği’nin yönetim kurulu başkanları, beraberlerindeki heyetle birlikte Hatay Samandağ’da kurdukları sürdürülebilir yaşam merkezi KASABA’yı ziyaret etti.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, SEDEFED Başkanı Emine Erdem, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Ahbap Derneği kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, TÜRKONFED Başkan Yardımcıları Öner Çelebi, Yiğit Savcı ve Oktay Mersin ile ÇUKUROVASİFED Başkanı Hüseyin Kış’ın yer aldığı heyet, KASABA sakinleriyle bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Kasaba yaşam merkezleri ziyaretine UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı İrem Oral Kayacık da katıldı

“Kış yaklaşırken insana yakışır yaşam alanları kurmak önemli

Türkiye’yi krizlere, afetlere, sosyoekonomik eşitsizlik yaratan tüm koşullara karşı dayanıklı hale getirmek için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Süleyman Sönmez, “Yeni bir kış mevsimi yaklaşırken kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar insana yakışır yaşam alanları oluşturmanın önemi daha net ortaya çıkıyor” dedi.

Emine Erdem de “Bir yandan bölge halkının hayatlarını yeniden kurmalarına destek olurken diğer yandan da istihdam ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi için de projelerimiz ile bölgeye destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Sezai Hazır ise konteyner kentlerin sadece acil ihtiyaçların giderilmesi için değil aynı zamanda Hatay’ın kalkınması ve depreme dayanıklı yapıların yaygınlaştırılması açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.