HAVELSAN KAVAN, kurum ve kuruluşlarda daha fazla yaygınlaşacak

BARIŞ SEDEF

HAVELSAN’ın kamu kurumları, askeri kurumlar ve özel sektör için geliştirdiğimiz yeni nesil iş yönetim sistemi HAVELSAN KOVAN kurum içi iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında güvenilir, kolay ve izlenebilir olarak yönetilmesini sağlıyor. İDEF 2025 kapsamında HAVELSAN ve OYAK bu alanda önemli bir partnerlik anlaşması imzaladı.

Anlaşmayı; OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Prof. Murat Yalçıntaş, HAVELSAN Yönetim Kurulu Prof. Hacı Ali Mantar ile HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar imzaladı. Aksakallı, KOVAN projesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin yazılım alanında dış bağımlılığının azaltacağını söyledi.

KOVAN Projesini HAVELSAN olarak önemsediklerinin altını çizen Ali Mantar, “Bu proje bizim sivile açıldığımız bir proje, kurumsal kaynak yazılımlar konusunda yaklaşık 25 yıllık deneyimimiz var. Bu daha çok yabancı uyruklu yazılımlarla oluşmuştu. Bu kadar deneyimden sonra milli ve yerli bir kurumsal kaynak yazılımı gerçekleştirdik. Şu anda bazı kurumlarımızda da uygulamaya başladık. Bu bir ekosistem, başka firmalarla da iş birliği yapmamız gerekiyor. OYAK’ın iştiraki olan firmamızla uygulamamızın yaygınlaştırılması konusunda işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ürünümüzü benzerlerine olan üstünlüğünü ve kararlılığını gösterme fırsatı elde ettik”

OYAK Genel Müdürü Prof. Murat Yalçıntaş, önceliklerinin ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğuna işaret ederek, “Bugün burada HAVELSAN’la imzasını gerçekleştirdiğimiz KOVAN projesi, bilgi teknolojilerinde Türkiye’nin en kapsamlı projelerinden olmaya aday” değerlendirmesinde bulundu. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, OYAK ile imzaladıkları yeni nesil iş yönetim sistemi anlaşmasıyla önemli bir dönüm noktasına girildiğine dikkat çekerek, “OYAK’la birlikte sivil sektörlerde de başarımızın devam edeceğini ürünümüzü benzerlerine olan üstünlüğünü ve kararlılığını gösterme fırsatı elde ettik. OYAK’la bugün sadece KOVAN dönüşümü sözleşmesi imzalamıyoruz. Aynı zamanda OYAK’ın iştirak firmasıyla işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bu ürünümüzü başka kurumlara kurumak üzere bizimle işbirliği yapacaklar” dedi.