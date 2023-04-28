Hayat Sağlık Grubu yeni hastaneler ve GES yatırımı ile büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 20 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerini yürüten Özel Hayat Hastanesi yeni yatırım planlarını açıkladı. Kuruluşunun 45. yıl dönümünü kutlayan Özel Hayat Hastanesi Bursa’ya yeni bir hastane daha kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ve İstanbul’da da bir hastaneyi bünyelerine kattıklarını söyledi. Bursa’dan kazandıklarını Bursa’ya harcadıklarını belirten Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul, “45 yıldır; yatırımlarımızla ve çalışmalarımızla “Bursa’nın sağlık üssü” olması yolunda katkılarımızı sürdürüyoruz.

Bu dönemde her yeni yatırım ülkemizdeki istihdam seferberliğine ciddi manada katkı sağlamaktadır. Biz de bugün itibarıyla 620 kişiden oluşan bir büyük bir aileyiz. Bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Başarılı öğrencilerimize burslarla destek olmaya çalışıyor, gerek üniversitelerdeki, gerekse hastanemizin Dr. İsmail Fakı Salonu’ndaki etkinliklerle onların gelişimine bir nebze olsa katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

“Şehre yeni bir hastane kazandıracağız”

Yeni hastane yatırımları hakkında ayrıntıları paylaşan Başhekim Dr. Fatih Özkul, “Mevcut hastanemizde teknolojik cihaz yatırımlarımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalarda tıbbi etik ve kalite olmazsa olmaz önceliğimizdir. Uzun yıllardır Bursa'ya verdiğimiz yüksek standartlardaki hizmet kalitemizi JCI (Joint Commission International) belgesi ile tescilleyip taçlandırmak için son aşamadayız.

Ayrıca şehrin batısında yeni bir hastane planladık. Yeni hastanemizde 39 bin kapalı alan, 12 katlı akıllı bina, 10 ameliyathane salonu, 3 doğumhane, 50 yoğun bakım yatağı, 90 poliklinik odası, otel konforunda 132 hasta odası, 11 suit hasta odası, 1 king süit hasta odası, 350 araç kapasiteli otoparka sahip tam teşekküllü bir hastane olacak. Ayrıca; Hayat Sağlık Grubu markasını ulusal taşımak için yeni bir adım daha attık ve İstanbul’daki Pendik Şifa Hastanesi’ni bünyemize kattık. Pendik Şifa Hastanesi de A Blok, B Blok, C Blok olmak üzere 3 bölümde toplam 5 bin metrekare alana sahip. Pendik Şifa Hastanesi Sabiha Gökçen Havalimanına yakın ve sağlık turizmi içinde çalışmalara başlanacak” diye konuştu.

“Enerjimizi güneşten alacağız”

Yeşil enerji konusunda da bir yatırım yaptıklarını açıklayan Özel Hayat Hastanesi Genel Koordinatörü Betül Özkul Kabalar ise “Orhaneli İlçesi Sırıl Mahallesi’nde 54 bin metrekare marjinal tarım arazimizde 3 MW Güneş Enerji Santrali kurduk. 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla 2022 yılında 6 bin 600 panelin montajını tamamladık.

Sonrasında inverterlerimiz, trafolarımız, enerji nakil hatlarımızın kurulumu tamamlandı. Yangın güvenliği, uzaktan izleme sistemleri, kamera sistemlerinin kurulmasıyla Aralık ayında santralimizi devreye aldık. Santralimiz yıllık 4 milyon 400 bin KWH enerji üretimi yapacak ve enerji ihtiyacımızın %100’ünü karşılayacak. Bu tesis ile yıllık 2 bin 973 ton karbon salınımı azaltılacak ve 51 bin 480 ağaç kazanımı olacak” ifadelerini kullandı.