Hepsiburada, 2022'yi yüzde 81 büyüme ile kapattı

Dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta işlem gören Türkiye'nin tek şirketi Hepsiburada, 2022 yılında toplam satış hacmini yüzde 81'lik büyüme ile 47,3 milyar TL'ye çıkardı. Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 2022 yılı son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Hepsiburada, toplam satış hacmi, sipariş sayısı ve sıklığı, aktif satıcı ve müşteri sayısı ile ürün adedi gibi e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde güçlü performans göstererek, 2022 yılını yüzde 81 büyüme oranı ile kapattı.

Satış hacmi 47,3 milyar TL oldu

Hepsiburada, 2022 yılında toplam satış hacmini yüzde 81'lik büyüme ile 47,3 milyar TL'ye çıkardı ve 2022 için yıllık satış hacmi büyüme tahmini olan yüzde 70'in üzerinde bir performansa ulaştı. Hepsiburada, 2022 yılında da aktif müşteri tabanını büyütmeye devam etti. Platform, geniş ürün yelpazesi ve hizmet anlayışı sayesinde 2022 yılsonunda yüzde 8 artışla 12,2 milyon aktif müşteriye ulaştı, müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise 2022 yıl sonu itibarıyla yüzde 39,1 artarak 6,6'ya yükseldi. Böylece 2022 yılında sipariş sayısı yüzde 50 büyümeyle 80,4 milyona ulaştı.

Hepsiburada'nın aktif satıcı ve ürün sayısında da önemli oranda artışlar gerçekleşti. Satıcılara kapsamlı hizmetler sunan ‘Hepsiburada İş Ortağım’ programı ile üye işyeri uygulamasını devreye alan Hepsiburada, satıcıların platformdaki başarılarını en üst düzeye çıkarmalarını sağladı. Şirketin 2022 yılsonundaki aktif satıcı sayısı yıllık yüzde 33 artarak 99,7 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 81 artarak 163,6 milyona çıktı. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 67 olarak gerçekleşti.

İşlem hacminde %70 büyüme bekliyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2022'nin 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla değerlendirmelerde bulundu. 2022 yılını hedeflerinin üzerinde kapattıklarını kaydeden Gökçetekin açıklamasında şu bilgileri verdi, “Hedeflerimizin üzerinde sonuçlarla kapattığımız 2022 yılının ardından 2023 yılında da önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Son yıllarda yaptığımız yatırımların katkısıyla bu sene kârlılığımızı artırma odağımıza devam edeceğiz.

Hepsiburada Premium, 2023’te bizim müşteri sadakatini artırma konusunda önemli bir varlığımız olmaya devam edecek. Müşterilerimizin alım gücünü destekleyen çözümler sunan Hepsipay ve müşteri deneyiminde mükemmeli hedefleyen HepsiJET, Hepsiburada’nın önemli farklılaşma noktaları olacak. Önümüzdeki yıl HepsiJET’in hizmet verdiği işletmelerin sayısını artırmayı, Hepsipay ile sunduğumuz finansal teknoloji çözümlerimizi farklı perakendecilerin de kullanımına açmayı hedefliyoruz. 2023 yılında sürdürülebilir büyüme odağıyla yılın ilk çeyreği için %70 toplam işlem hacmi büyümesi bekliyoruz.”

Deprem bölgesi için proje geliştirdi

2023 yılı önceliklerinden bir diğerinin de 6 Mart’ta duyurdukları “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı olduğunu söyleyen Gökçetekin, “Programımızla bölgede ihtiyaç duyulan uzun vadeli desteği sağlamak için ticari ve teknolojik yeteneklerimizi sonuna kadar kullanacağız. Bölgeden 10 bin esnaf ve 5 bin girişimci kadına, iki yıl içinde 10 milyar TL’lik ticari hacim sözü veriyoruz” açıklamasını yaptı.