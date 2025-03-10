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Hepsiburada, TOKTUT Derneği’yle Ramazan’da deprem bölgesindeki dayanışmayı büyütüyor

Hepsiburada, TOKTUT Derneği’nin destekçisi olarak, Antakya’daki konteyner kentlerde düzenlenecek beş iftar organizasyonunda 5.000 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Ramazan ayında yardımlaşma ruhunu büyütmeyi hedefleyen Hepsiburada, ayrıca TOKTUT dijital destek kartları ve Ramazan Bayramı destek kolisi kartları aracılığıyla kullanıcılarını da dayanışmaya davet ediyor.

Haber Merkezi
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Hepsiburada, TOKTUT Derneği’yle Ramazan’da deprem bölgesindeki dayanışmayı büyütüyor
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Hepsiburada, "TOKTUT destekçisi Hepsiburada ile Ramazan dayanışmasına katıl, deprem bölgesine destek ol!" çağrısıyla, Ramazan ayında bölgedeki vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hepsiburada, HepsiJET’in yanı sıra Hepsiburada Premium üyelerinin desteğiyle Ramazan ayı boyunca Antakya’daki konteyner kentlerde düzenlenecek iftar organizasyonları, toplam 5.000 kişiyle dayanışma içinde olmayı amaçlıyor.

Hepsiburada kullanıcıları da projeye katkıda bulunabiliyor

Hepsiburada kullanıcıları da TOKTUT Derneği’yle birlikte hayata geçirilen projeye katkıda bulunabiliyor. Kullanıcılar, Hepsiburada üzerinden satışa sunulan farklı meblağlardaki TOKTUT dijital destek kartları aracılığıyla iftar yemeği destek kartları satın alarak veya Ramazan Bayramı destek kolisi kartlarıyla bağış yaparak deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyor.

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