BALKANTÜRKSİAD’ın yeni başkanı İskender İskenderoğlu oldu

EKONOMİ (BURSA) - BALKANTÜRKEVİ’nde gerçekleştirilen BALKANTÜRKSİAD 8. Olağan Genel Kurulu’na siyasi parti temsilcileri, geçmiş dönem başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, STK’lar ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantıda söz alan yeni başkan İskender İskenderoğlu, BALKANTÜRKSİAD’ın 2026 yılında 15’inci yılını kutlayacağını hatırlattı. İskenderoğlu, yeni dönemde de Balkan ve Rumeli ülkeleriyle her durumda yakın temasa, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere devam edeceklerinin altını çizerek, “BALKANTÜRKSİAD geleneği haline gelen sinerj toplantılarını, yurt dışı ekonomi zirvelerini, akademi toplantılarını, BAL- NET toplantılarını sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra; 4’üncü ve 5’inci BAL-NET’i kurmayı, büyükelçi buluşmalarını bir yıl Bursa’da bir yıl Ankara’da olacak şekilde düzenlemeyi, var olan üye ilişkilerine daha da ağırlık vererek bölgesel üye toplantıları yapmayı ve daha sonra açıklayacağım pek çok yeni faaliyeti yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İskender İskenderoğlu’nun başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı: Sami Baha Boztekin, Sabriye Şen, Erhan Altun, Burak Bozkaya, Volkan Göral, Engin Bayram, Fatma Akalp, Gökhan Altay, Mümin Akgün, İbrahim Özcan, Merve Efe, Halil Sevük, Gülçin Güleç, Osman Nuri Canik, Turan Cesur, Nedim Yılmaz, Orhan Güler, Sedef Sinoplu, Hüseyin Değirmencioğlu, Ender Pamirol, Erdinç Onguncan, Ferdun Şen, Mehmet Şakir Hüseyin, Oğuz Vardar, Ahmet Can Akyollu, Mehmet Kutluk, Nilay Pınar Yılmaz, Kaya Ali Peker ve Gökhan Alay.